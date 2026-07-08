CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 8 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – Betis su Fran Garcia, Salah-Eddine resta in uscita

Il futuro di Anass Salah-Eddine (24) resta tutto da scrivere. Il Betis Siviglia lo aveva messo nel mirino, ma nelle ultime ore ha chiuso l’accordo con il Real Madrid per Fran Garcia, pronto a firmare un quadriennale con gli andalusi. La Roma vuole comunque cedere il laterale marocchino: la decisione arriverà dopo il Mondiale, anche in base alle offerte che arriveranno a Trigoria. (Matteo Moretto)

Ore 10:30 – Roma, primi contatti per Pepê

Pepê (29) è uno dei nomi seguiti dalla Roma per rinforzare la corsia destra. L’esterno brasiliano del Porto è finito sul taccuino della dirigenza giallorossa e nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti positivi con gli intermediari per capire condizioni economiche e fattibilità dell’operazione. (Tuttosport)

Ore 9:15 – Il Fenerbahce resta Greenwood, ma niente intesa

Il Fenerbahce continua a monitorare la situazione di Mason Greenwood (24) e resta pronto a provare l’affondo. Le indiscrezioni arrivate dalla Francia su un’intesa vicina con il Marsiglia, però, non trovano conferme. La Roma resta alla finestra, in attesa di presentare la propria offerta ufficiale. (Il Romanista)

Ore 8:20 – Soulè, c’è il Sunderland: servono almeno 30 milioni

Florent Ghisolfi, ora al Sunderland, ha chiesto informazioni per Soulé (25). Matias rimane in vendita, ma serve un’offerta intorno ai 35 milioni. (Gasport / Il Messaggero)

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