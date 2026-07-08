CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 8 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 13:00 – Betis su Fran Garcia, Salah-Eddine resta in uscita
Il futuro di Anass Salah-Eddine (24) resta tutto da scrivere. Il Betis Siviglia lo aveva messo nel mirino, ma nelle ultime ore ha chiuso l’accordo con il Real Madrid per Fran Garcia, pronto a firmare un quadriennale con gli andalusi. La Roma vuole comunque cedere il laterale marocchino: la decisione arriverà dopo il Mondiale, anche in base alle offerte che arriveranno a Trigoria. (Matteo Moretto)
Ore 12:45 – LIVE! Greenwood verso il Fenerbahce, Moretto: “Affare da 50 milioni. Roma mai stata vicina all’inglese” – VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO
Ore 10:30 – Roma, primi contatti per Pepê
Pepê (29) è uno dei nomi seguiti dalla Roma per rinforzare la corsia destra. L’esterno brasiliano del Porto è finito sul taccuino della dirigenza giallorossa e nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti positivi con gli intermediari per capire condizioni economiche e fattibilità dell’operazione. (Tuttosport)
Ore 9:15 – Il Fenerbahce resta Greenwood, ma niente intesa
Il Fenerbahce continua a monitorare la situazione di Mason Greenwood (24) e resta pronto a provare l’affondo. Le indiscrezioni arrivate dalla Francia su un’intesa vicina con il Marsiglia, però, non trovano conferme. La Roma resta alla finestra, in attesa di presentare la propria offerta ufficiale. (Il Romanista)
LEGGI ANCHE – Greenwood, frenata Friedkin: il papà-agente alza la posta. Gasp: “Mason? Non è della Roma…”
Ore 8:20 – Soulè, c’è il Sunderland: servono almeno 30 milioni
Florent Ghisolfi, ora al Sunderland, ha chiesto informazioni per Soulé (25). Matias rimane in vendita, ma serve un’offerta intorno ai 35 milioni. (Gasport / Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
Sempre se sia vero…Soulè a 30/35 milioni è regalato. Se non fosse stato frenato dalla pubalgia per tutto il girone di ritorno sarebbe stato uno dei Top della serie A. Se per Leao ne vogliono 60, Mati ne vale almeno 50 ad essere generosi.
Il mercato lo fanno le offerte. Per Leao possono chiedere anche 100, non per questo li vale se nessuno te li dà. Se e quando venderanno Leao a 60 mln si potrà dire che la quotazione è di 60 mln. Per Soule la Roma ,scrivono, chieda 40 ,ma se non ci sono offerte…Soule non ha esperienza internazionale ad alti livelli né è un nazionale, i top club non lo chiedono perciò non può valere 50 mln
da Greenwood a pepe è un attimo 29 anni poi
Pepè è un ottimo profilo, magari si puntasse veramente su di lui… Se per Greenwood bisogna fare cassa con Soule va bene… così si migliora, ma se è per qualcun’ altro ci penserei… 💛❤️
Vendere Soule e’nub errore!!Io lo terrei, passati gli acciacchi con Fasperini diventa Top! I soldi si devono o spendere per un terzino sinistro e un attaccante pronto per sostituire Malen ogni tanto! Poi riscatterei Venturino! Abbiamo anche Arena e Caz da valorizzare e non sono male! Poi se capita l’occasione anche un centrocampista esperto e anche il c’è tenda lo e’ a posto! Poi a gennaio si vede!Cedere solo Angelino e Divbik! Firse proverei con il giovane bosniaco!
sento critiche che non abbiamo comprato nessuno…in primis siamo al 08/07 quasi nessuno ha acquistato tranne il Milan che ha strapagato i giocatori… se loro vogliono essere fessi lo siano…e basta dire la solita stupidaggine “a te che ti frega i soldi mica sono i tuoi”.Dovrebbe fregare a tutti perche se spendi male o troppo e se poi non performi i bilanci successivi avrai restrizioni quindi bisogna spendere bene. E poi se il Gasp è tranquillo lo sono anche io
Poi parliamo dei prezzi alle stelle, oggi su Sky Carnevali parlava proprio di questi valori assolutamente fuori mercato, i prezzi devono scendere perche ora sono pompati un po anche per il mondiale.. acquistare ora a quelle cifre è da folli. Piu passano i giorni piu i prezzi caleranno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.