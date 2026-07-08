Calciomercato Roma, dalla Turchia insistono: Greenwood al Fenerbahce, firma nel weekend

Dalla Turchia rilanciano con forza: Mason Greenwood sarebbe ormai a un passo dal Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per l’attaccante inglese, superando la concorrenza della Roma.
L’intesa tra Fenerbahçe e Olympique Marsiglia sarebbe stata trovata sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, per una cifra complessiva da 50 milioni. Il pagamento sarebbe dilazionato a rate, formula che avrebbe permesso al club turco di avvicinarsi alle richieste dei francesi. Sempre secondo Fanatik, per Greenwood sarebbe pronto un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una proposta economica molto superiore a quella che la Roma aveva messo sul tavolo nelle scorse settimane e che avrebbe pesato in modo decisivo nella trattativa.
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La firma sul contratto sarebbe attesa entro il fine settimana. In Turchia, ormai da giorni, si rincorrono voci sempre più insistenti sull’arrivo dell’ex Manchester United a Istanbul, nonostante le smentite ufficiali arrivate nelle scorse ore dal Fenerbahçe su presunte missioni in Francia. La Roma, che per settimane era stata indicata in vantaggio grazie al gradimento del giocatore e ai contatti diretti tra Greenwood e Gian Piero Gasperini, avrebbe trovato l’ostacolo principale proprio sul fronte ingaggio. Negli ultimi giorni l’entourage dell’inglese avrebbe infatti alzato le proprie richieste, forte della proposta arrivata dalla Turchia.
Fonte: Fanatik