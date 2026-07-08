Calciomercato Roma, dalla Turchia insistono: Greenwood al Fenerbahce, firma nel weekend

Dalla Turchia rilanciano con forza: Mason Greenwood sarebbe ormai a un passo dal Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per l’attaccante inglese, superando la concorrenza della Roma.

L’intesa tra Fenerbahçe e Olympique Marsiglia sarebbe stata trovata sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, per una cifra complessiva da 50 milioni. Il pagamento sarebbe dilazionato a rate, formula che avrebbe permesso al club turco di avvicinarsi alle richieste dei francesi. Sempre secondo Fanatik, per Greenwood sarebbe pronto un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una proposta economica molto superiore a quella che la Roma aveva messo sul tavolo nelle scorse settimane e che avrebbe pesato in modo decisivo nella trattativa.

La firma sul contratto sarebbe attesa entro il fine settimana. In Turchia, ormai da giorni, si rincorrono voci sempre più insistenti sull’arrivo dell’ex Manchester United a Istanbul, nonostante le smentite ufficiali arrivate nelle scorse ore dal Fenerbahçe su presunte missioni in Francia. La Roma, che per settimane era stata indicata in vantaggio grazie al gradimento del giocatore e ai contatti diretti tra Greenwood e Gian Piero Gasperini, avrebbe trovato l’ostacolo principale proprio sul fronte ingaggio. Negli ultimi giorni l’entourage dell’inglese avrebbe infatti alzato le proprie richieste, forte della proposta arrivata dalla Turchia.

Fonte: Fanatik