FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 10 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Stadio Roma, progetto definitivo entro la fine di giugno

Slitta ancora la consegna del progetto definitivo dello stadio della Roma a Pietralata: secondo la Gazzetta dello Sport, da lunedì ripartiranno gli scavi archeologici ed entro il 21 giugno, primo giorno d’estate, sarà finalmente consegnato in Campidoglio il progetto completo.

Ore 10:00 – Friedkin, l’aereo è atterrato a Houston

Il jet che nei giorni scorsi aveva portato Dan Friedkin a Fiumicino è atterrato questa mattina a Houston, proveniente da New York con un volo diretto, fa sapere Rete Sport. Resta da chiarire se il presidente si trovi ancora nella Capitale per proseguire le riunioni ce si sono intensificate nelle ultime ore. Secondo la Gazzetta dello Sport, Friedkin sarebbe dovuto restare nella Capitale fino a domani.

Ore 9:00 – Le Fée: “Roma? Dopo De Rossi non sentivo più fiducia”

Enzo Le Fée, attualmente al Sunderland, ha parlato della sua esperienza alla Roma: “Ho avuto tre allenatori e ho sempre cercato il dialogo con loro. Con De Rossi c’era fiducia, ma poi è cambiato l’allenatore e le cose sono diventate più difficili. Con il nuovo allenatore è stato un po’ più tattico, anche lo spazio un po’ più chiuso. Quando non giochi molto devi trovare fiducia in te stesso, ma devi avere anche la fiducia dell’allenatore. A Roma non è stato così”.

IN AGGIORNAMENTO…