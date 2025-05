ULTIME DA TRIGORIA – Dan Friedkin al fianco della squadra, immortalato il saluto a Svilar (FOTO)

Dan Friedkin al fianco della squadra. Per la prima volta da quando è presidente della Roma, il texano si è fatto immortalare dai fotografi del club giallorosso sul terreno di gioco, insieme a tecnico, direttore sportivo e calciatori.

Due scatti, uno con Ranieri e Ghisolfi, e poi quello con Svilar, giocatore al centro delle voci di mercato, con il quale si stringe la mano in modo amichevole. Friedkin ha voluto seguire la seduta di allenamento al fianco dei suoi ragazzi, nel momento chiave di questa stagione.

La Roma dopodomani sarà di scena al Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta in una partita decisiva per le sorti della corsa Champions, magicamente riaperta dall’arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa. Il tecnico non potrà contare su Dybala e Pellegrini per questo finale di stagione, entrambi infortunati.

Resta da capire come il tecnico vorrà giocarsi questa sfida, se con il doppio centravanti e Soulè a tutta fascia, o tornando al “vecchio modulo”, con un unica punta e due trequartisti alle sue spalle.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini