RANIERI: “Con Friedkin buonissimo incontro. Ha sbagliato, ma sta correndo ai ripari. Allenatore? Nessuno si è tirato fuori…” (VIDEO)

Terzultima conferenza stampa da allenatore per Claudio Ranieri. Oggi il tecnico parlerà ai giornalisti presenti a Trigoria dell’impegno decisivo di lunedì sera, quando la Roma sarà di scena al Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta. Tanti i temi caldi, dalla corsa Champions all’arrivo nella Capitale di Dan Friedkin. Queste le parole del tecnico.

Friedkin è al sesto anno, immagino abbia voglia di Champions. Le ha illustrato le sue intenzioni, che allenatore vuole?

“E’ stato un buonissimo incontro. Ha fatto i complimenti alla squadra. Quello che vuole fare lo ha detto da quando è venuto. Vuole far bene. Sa di aver sbagliato qualcosa. Se parliamo dell’Atalanta, vi sarei grato. Che vi dico quello che ci siamo detti?”.

C’è un progetto per la Roma in Champions?

“No, c’è un progetto uguale, con o senza Champions. Vogliamo migliorare anno dopo anno. Questo è stato particolarissimo, si è iniziato male e poi c’è stata una grande reazione della squadra. I tifosi ci hanno aiutato. Ora ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà difficile, lo sappiamo, ma dobbiamo dare il massimo. Giochiamo contro un rullo compressore, bellissima squadra l’Atalanta. E’ una squadra bella e tosta”.

La gente potrebbe rimanerci male se non si centra la Champions. Quale sarebbe secondo lei un obiettivo straordinario?

“Il successo straordinario è aver ridato entusiasmo e speranza. I tifosi hanno visto che noi ci proveremo fino in fondo. Dico alla squadra di non avere rimpianti. Ora siamo in ballo e vogliamo fare del nostro meglio. Sappiamo di aver tre partite proibitive, ma le affrontiamo a testa alta e con la voglia di venirne fuori. Non devono restarci male, ma non ci arrendiamo e ci proveremo fino all’ultimo”.

Ha avuto modo di mettere con Friedkin dei punti su cosa farà dall’estate in poi?

“Sì, ho parlato di questo. Il presidente è contento di quello che ho fatto, e all’interno della filosofia della società io avrò voce in capitolo, e questo per me è molto importante che sia stato confermato”.

I tifosi vogliono essere rassicurati che l’allenatore già ci sia. Si può dire che l’allenatore già c’è?

“Il lavoro è cominciato da quando io mi sono insediato. Ci saranno due mercati di sofferenza. Ho visto che alcuni allenatori si sono tirati fuori perchè la Roma non andrà in Champions League, ma a me non mi sembra si sia tirato fuori nessuno. Questo è il massimo che posso dire”.

Quando ci sarà l’ufficializzazione del nuovo allenatore?

“L’ufficializzazione ci sarà quando il presidente dirà che questo è il prossimo allenatore. Se ne abbiamo parlato? Sempre, ci parliamo ogni settimana. Non gliel’ho chiesto quando lo dirà, per me non è importante, per voi sì”.

Il papa della Roma?

“Non so se è vero, le voci sono tante…”

Qual è l’aspetto dell’Atalanta che va preso a modello?

“La cosa che più mi è piaciuto dell’Atalanta è che il presidente dava come obiettivo la salvezza, ha fatto capire che si stava lavorando per il futuro. Io dico: dateci credito, e piano piano faremo una buonissima Roma. Al presidente gli ho detto: “Come mai non dice questi programmi a tutti”. Mi ha detto che prima o poi lo dirà. Il suo progetto è portare la Roma stabilmente in Champions. Ha sbagliato? Lo dicono i risultati. Ma sta correndo ai ripari. E speriamo che chi ha scelto sia all’altezza”.

E’ lei?

“E certo…mi assumo le colpe. Io e Ghisolfi non ci tiriamo indietro, abbiamo le spalle larghe. Sappiamo che è un compito gravoso, ma per me che sono romanista dentro è bellissimo. Il prossimo anno lo ripeterò più volte: Roma non è stata fatta in una notte. Il nostro obiettivo è portare la Roma stabilmente tra le prime”.

Lei dunque sarà l’uomo immagine?

“Non l’uomo immagine. Sono un garante, mai un uomo immagine, non mi piace nemmeno fare la conferenza, ma perchè il mio cassetto della vanità è molto piccolo”.

Pellegrini non vestirà più la maglia della Roma?

“Qua siamo già oltre mare… A me dispiace tanto, mi mancherà, era una freccia molto importante. Gli faccio gli auguri di una pronta guarigione”.

Si sta lavorando a una Roma forte indipendentemente dall’allenatore?

“Stiamo lavorando sotto ogni punto di vista e su ogni reparto per portare al top ogni sfaccettatura della Roma. Ma io mi occuperà del mio, non metto bocca su cose che non mi competono o che conosco”.

Pellegrini dice che dà sempre il massimo. Ma non è riuscito a rivitalizzarlo. Potrebbe rappresentare una sconfitta per lei se dovesse andare via?

“Ogni giocatore che non riesce ad esprimersi nelle possibilità che ha, la sento come una mia sconfitta personale”.