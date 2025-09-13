FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 13 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Primavera, oggi Roma-Fiorentina al Tre Fontane

Dopo la sosta riparte il campionato Primavera 1: i giallorossi affrontano la Fiorentina alle 15 al Tre Fontane per la quinta giornata. Guidi dovrebbe confermare il 4-3-2-1 con Arena riferimento offensivo. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia. (Il Romanista)

Ore 9:35 – Gasperini cerca il tris come i grandi del passato

Domani all’Olimpico la Roma affronta il Torino, con Gasperini che fiuta la possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Negli ultimi 40 anni solo tecnici che poi hanno vinto almeno un trofeo come Capello (2000-01, scudetto), Spalletti (2007-08, Coppa Italia), Garcia (2013-14 e 2014-15, due secondi posti) e Mourinho (2021-22, Conference League) ci erano riusciti. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – L’Olimpico fortino giallorosso: 18 gare senza ko

Dopo la sconfitta del 2 dicembre 2024 proprio contro l’Atalanta di Gasperini, la Roma non ha più perso all’Olimpico: 18 partite utili di fila tra Serie A ed Europa, con 16 vittorie e 2 pareggi. Anche con Gasperini in panchina il ruolino non si è interrotto, grazie al successo all’esordio col Bologna. Ora i giallorossi giocheranno quattro delle prossime sei sfide in casa, sognando un filotto per restare agganciati alla zona Champions. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Dybala verso una maglia da titolare con il Torino

Paulo Dybala si candida per partire dall’inizio contro il Torino. L’argentino, rimasto a Trigoria durante la sosta, ha dato buone risposte fisiche contro Bologna e Pisa e si sente pronto a ritrovare il gol, che sarebbe il 200° in carriera. Gasperini sembra orientato a schierarlo al posto di El Shaarawy, in calo nelle prime uscite. Resta qualche dubbio sulle condizioni di Wesley, reduce da un’infiammazione, con Rensch pronto a sostituirlo. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…