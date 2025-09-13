Primavera, la Roma piega la Fiorentina 3-1 al Tre Fontane: decidono Arena, Della Rocca e Romano

Buona la quarta per la Roma Primavera, che al Tre Fontane supera 3-1 la Fiorentina nella quarta giornata del campionato Primavera 1 e riparte subito dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Una vittoria convincente, arrivata al termine di una gara combattuta e decisa dalle firme di Arena, Della Rocca e Romano.

I ragazzi di Guidi sbloccano il match al 30’, quando Lulli inventa un corridoio perfetto per Arena: l’attaccante non sbaglia davanti a Fei e porta avanti i giallorossi. La Fiorentina reagisce a inizio ripresa e trova il pari al 47’ con Jallow, bravo a sfruttare un errore difensivo di Nardin.

La Roma però non si scompone e, dopo un paio di occasioni mancate, torna avanti al 65’ grazie a una gran conclusione dalla distanza di Della Rocca. Nel finale, dopo un palo di Morucci, è Romano a chiudere i conti all’86’, ribadendo in rete il tap-in che fissa il risultato sul 3-1.

Tre punti preziosi per i giallorossi, che consolidano fiducia e classifica, confermando la solidità del gruppo e la crescita dei suoi giovani talenti.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah (87′ Arduini), Romano, Cama (58′ Marchetti); Scacchi (58′ Morucci), Della Rocca (87′ Paratici); Arena (71′ Di Nunzio).

A disp.: Stomeo, Litti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Panico.

All.: Guidi.

FIORENTINA: Fei, Sadotti (70′ Batignani), Turnone, Deli, Braschi, Trapani, Angiolini (84′ Maiorana), Kospo, Balbo, Conti (46′ Jallow), Montenegro (58′ Bonanno).

A disp.: Leonardelli, Masoni, Evangelista, Bilobrk, Sturli, Atzeni.

All.: Galloppa.

Arbitro: Leorsini. Assistenti: Rossini – Spizuoco.

Reti: 30′ Arena, 47′ Jallow, 65′ Della Rocca, 86′ Romano.

Note: ammoniti Cama, Montenegro, Arena, Guidi, Seck, Mirra. Recupero: 2′ pt, 6′ st.