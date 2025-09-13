Roma-Torino, i convocati di Gasperini: ok Wesley, prima chiamata per Tsimikas

Dopo due settimane di sosta torna la Serie A con la Roma che, domani alle 12:30, ospiterà il Torino all’Olimpico. Alla vigilia il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati: c’è Wesley, seconda convocazione di fila per Lorenzo Pellegrini. Prima chiamata per Tsimikas. Questo l’elenco completo.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

