Serie A, Juventus-Inter 4-3 all’Allianz: decide Adzic al 92’, spettacolo e colpi di scena fino alla fine

Sette gol, emozioni senza respiro e un finale da film. Juventus-Inter termina 4-3 all’Allianz Stadium, con i bianconeri che la spuntano grazie a una prodezza di Adzic al 92’. Una gara che resterà a lungo nella memoria, tra colpi di scena, ribaltamenti e fratelli a confronto.
A sbloccare il match è Kelly al 14’, al suo primo gol in Serie A. L’Inter reagisce con Calhanoglu, che al 31’ trova l’1-1 con un sinistro potente da fuori. Ma la Juve torna avanti poco dopo con Yildiz, autore di un gran destro dalla distanza che sorprende Sommer (39’). All’intervallo è 2-1.
La ripresa è uno show. Al 65’ ancora Calhanoglu, con una prodezza al volo da fuori area, firma il pari. Passano dieci minuti e Marcus Thuram, di testa su corner di Dimarco, completa la rimonta portando avanti i nerazzurri: 3-2. Ma la Juve non muore mai. All’83’ arriva il pareggio di Khephren Thuram, che risponde al fratello con un’incornata da centravanti puro. Un duello familiare che accende ulteriormente la sfida.
Quando tutto sembra indirizzato verso il 3-3 finale, al 92’ il nuovo entrato Adzic pesca dal cilindro un destro all’incrocio da fermo, che fa esplodere l’Allianz: è il suo primo gol in Serie A, e vale i tre punti.
Giallorossi.net – T. De Cortis
E menomale che la Roma è più forte della Juve a detta di alcuni.. (e pensate che oggi mancavano conceicao e zeghrova )
a te sembra abbiano fatto una grande partita? hanno giocato di rimessa chiusi e in contropiede svegliandosi solo dopo aver subito gol. Il 3 a 3 su palla da fermo e il quarto per quanto Azdic abbia tirato una saracca non indifferente per me è una papera di Sommer.
La partita l’ha fatta l’Inter, che per tasso tecnico ci è superiore. Nessuna delle due mi ha particolarmente impressionato.
La Roma è, prima di tutto la nostra squadra e per noi è sempre la più bella, magari non la più forte, ma di certo la più bella!!!
secondo abbiamo un grandissimo allenatore, la Juve no.
terzo manca Bailey, chi ha detto che sia più scarso del puffo portoghese e di quell’altro?
L unica squadra nettamente più forte è il Napoli, poi forse l’Inter, dato che siamo ancora alla terza giornata…è presto per dire. La Juve ha subito tutto il secondo tempo, ha preso goal su calcio piazzato e su un gran tiro, forse su azione viziata da un fallo.
Con le altre ce la giochiamo ( … e vinciamo!!!)
“E menomale che la Roma è più forte della Juve a detta di alcuni”
lettura possibile.
Ecco un’altra lettura possibile: ho visto tutta la partita ed entrambe le difese mi sono sembrate ridicole.
E Chivu non arriva a Novembre.
Non hai visto la partita, l Inter va avanti solo per la personalità di certi giocatori, ha un allenatore non all altezza e molti giocatori cotti fisicamente
Cioè dopo questa partita imbarazzante da parte di entrambe, ritieni la Juve più forte???
Dopo questo commento, qualsiasi cosa scriverai in futuro non avrà più alcuna credibilità.
Ma l’ hai vista la partita? guarda che la juve non ha fatto niente di straordinario.
ma che senso può avere questo commento?
A parte che la Juve è stata presa a pallate dall’Inter, basta guardare le statistiche,
e ha vinto grazie a tiri della domenica,
ma poi anche avesse dominato, chi dice che la Roma è più forte della Juve?
E quindi visto che l’Inter ne ha perse due di seguito è meno forte della Cremonese?????
gne gne
avrei preferito il pareggio
Vediamo di vincere pure contro l’arbitro domani. Che già ci sta una strisciata in difficoltà, e si sa Gravina non vuole…
Anche io, non voglio che le juventini conquistano fiducia e credono per lo scudetto
E Cambiaso
di gregorio non è da juve cmq, teniamoci stretto Mile.
❤️🧡💛
E perché Sommer invece? Ormai c’ha l’esplosività della mia cara mammina a 88 anni.
A parte questo, come dato interessante emerge che dei 7 gol, ben quattro sono arrivati da tiri dalla distanza, un fondamentale che da noi non si vede più da quando Radja ha tirato le sue ultime mine.
Poi si è spento l’interruttore, rimasto “o’tiraggiro” di Pellegrini e di ElSha, sempre più sporadici, come le loro apparizioni sul campo.
Eppure sono un’arma importante, soprattutto quando davanti hai portieri non proprio irreprensibili.
Penso che se ci fosse Agostino oggi, co sti palloni, andrebbe in doppia cifra facile ogni anno.
Ragazzi ma avete visto la partita?
Imbarazzante!!!! Parliamo del derby d’Italia con 2 squadre che hanno fatto miliardi di errori, giocato malissimo e segnato gol in calcio d’angolo con marcature sbagliate e un Sommer imbarazzante.
Questo è un segnale tosto per il calcio italiano, partita davvero di un livello pessimo.
No, questo è ‘r segnale che se pò puntá ‘r bersajo grosso…
Dillo a Mario ,( juventino?) più sopra, che ha detto che alla Juve mancavano Cristiano Ronaldo e Benzema . Ah no , mancavano i famosi difensori centrali Conceicao e Cambiaso.. perciò hanno preso 3 gol in casa..Eh Boemo, Boemo..secondo me hai sbagliato a nascere e ad allenare , dovevi allenare adesso , sai quanti sfizi ( e sassolini dalle scarpe ) ti levavi.
” Calcio spettacolo a Torino eaaaaaah”, invece a Zeman , per gli stessi risultati, gli hanno vomitato di tutto contro , gli stessi che stasera stanno festeggiando la vittoria…
Per la serie , io juventino ( o strisciato in generale ) cado sempre in piedi
Augh visi pallidi
Sono d’accordo, partita pirotecnica e sicuramente spettacolare ma contraddistinta da errori sistematici da una parte e dall’altra.
Mi ha ricordato Israele_Italia?
E Peppino…e Nicola…e pasquale…
Due difese ridicole e imbarazzanti.
Ma tanto , si sa qualsiasi cosa faccia la rubentus, è sempre ben fatta.
Quando le faceva Zeman le partite così , i commenti erano
Ma che roba è…
Ma che calcio è..
Si è bello ma troppo gol subiti.
I campionti si vincono di corto muso…però aspetta…mah cosa vedo l’Inter è rimasta in 10 perché un giocatore si è fatto male , e Chivu aveva finito i cambi..e si stava sul 3-3…ahhha allora va bene tutto. Anche un po’ di sano e robusto cuxx
Ti saluta Nicolussi Caviglia…
Più va avanti il tempo più vedo partite tatticamente ridicole con difese per cui prendere gol pare non sia più un problema.
Che è quello che il sistema spera e incoraggia, perchè sennò la “gente” si annoia e non compra le partite.
Uno spettacolo del genere piace solo a chi non capisce nulla di calcio.
Vorrei vedere il voto della gazzetta a bastoni minimo 8 perché non ha fatto l’autogol.
pranzo al sacco nelle difese!!!!!! cit.
Di certo è che noi sicuramente a difensori a mio modo di vedere stiamo molto meglio di loro portiere compreso
Le difese fanno pena, indipendentemente dal risultato. Con Motta sarebbe stato peggio. L’Inter quest’anno rischia di fare la fine del Milan dello scorso campionato, è una carrozza finita. Della Juve mi preoccupa solo la determinazione e la decisione che Tudor riesce a mettere nella testa dei giocatori, facendoli rendere più del loro valore. Solo per questo ci ha soffiato la Champions lo scorso anno. La Juve ha vinto con il 40% di possesso palla, è operaia, non ha fuoriclasse, ma con la determinazione di Tudor sono pericolosi.
parlerei più di spettacUlo
Chivu é un altro allenatore apprendista.
Più che non mangiare il panettone, neanche un panino con la mortadella.
Fra poco andrà a far compagnia ad altri apprendisti.
Sono contento per l’ Inter perché quando un tuo giocatore non esulta al gol del 3-2 in una partita così, è giusto che poi la perdi. Fossi un interista io Thuram non lo vorrei più veder giocare.
Questo succede quando hai tutti i centrocampisti capaci a fare gol:vinci le partite
È nata sotto la stella giusta quest’annata della juve!!!
E la cosa è preoccupante.
Trova sempre il jolly, che gran kiulo…!
“Complimenti” all’Inter………
FORZA ROMA
Scapoli – Ammogliati come il match della nazionale e se c’è una squadra che potrebbe finire fuori dalla zona Champions è l’inda col bel bottino di 3 punti in 3 partite. La rubbe alla fine ha vinto contro una squadra che in casa aveva già preso 2 pallini dall’ Udinese, mica da qualche squadrone.
Intanto già finita mestamente la prova di Dzeko in Fiorentina-Napoli.
Ho fatto pure fatica a riconoscerlo all’inizio, ha sbagliato un paio di stop semplici regalando il pallone al Napoli che mi sembra l’unica squadra “ingiocabile” del campionato.
Riprendersi i nonni dalla Turchia addirittura mi sembra veramente un brutto segnale.
Intanto 0-3 e partita in archivio…O’Napule decisamente troppa roba tra allenatore e materiale in campo, il resto però si può affrontare.
E stata un partita regalata dal Inter perché dopo il vantaggio di 2-3 i nerazzuri sono stati molto passivi poco cattivi e agressivi a difendere il vantaggio cosi hanno dato fiducia alla Juventus che ha creduto di reprendersi la partita.
