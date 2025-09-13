Serie A, Napoli corsaro a Firenze: 3-1 alla Viola, Conte sorride

Il Napoli esce dal Franchi con una vittoria netta ma senza lode piena: 3-1 alla Fiorentina in una partita che ha messo in mostra la crescita della squadra di Conte, anche se gli ultimi 15 minuti sono stati un po’ in sofferenza.

La gara si sblocca subito grazie a un rigore trasformato da De Bruyne al 6’, dopo un intervento di Comuzzo su Anguissa. Il debutto di Hojlund si rivela subito positivo: al 14’ riceve l’assist di Spinazzola e firma il 2-0 con un’azione da centravanti moderno, proteggendo la palla e finalizzando con freddezza. Prima della fine del primo tempo, De Bruyne e Hojlund sfiorano il tris, ma De Gea compie un paio di interventi decisivi.

Nella ripresa Beukema chiude la partita su assist di Anguissa al 65’, portando il Napoli sul 3-0. La Fiorentina prova a rientrare nel match solo nel finale: Ranieri segna a undici minuti dalla fine, ma è troppo tardi per impensierire realmente gli azzurri. Conte può sorridere: con Hojlund in più nel motore, il Napoli mostra una capacità offensiva più ampia unita alla solita solidità difensiva.

Giallorossi.net – T. De Cortis