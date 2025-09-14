Roma, c’è il Toro: Gasp sogna il tris

La Roma di Gasperini torna all’Olimpico all’ora di pranzo per affrontare il Torino, con l’obiettivo chiaro di centrare la terza vittoria consecutiva e arrivare al derby di domenica prossima con entusiasmo e fiducia. Sarebbe un traguardo importante: negli ultimi quarant’anni, solo Capello, Spalletti, Garcia e Mourinho avevano iniziato con tre successi nelle prime tre giornate.
Il tecnico giallorosso non ama fare calcoli, ma lo dice chiaramente: contano le prestazioni. Ed è proprio sul campo che vuole risposte, soprattutto da chi finora è rimasto all’ombra. Dybala dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Soulé, a sostegno di Ferguson, ancora alla ricerca del primo gol in giallorosso. A centrocampo conferma per la coppia Koné–Cristante, con il francese che vive un momento di forma straordinario, acclamato anche in patria dopo le ultime gare con la nazionale.
La difesa, fin qui punto di forza del gruppo, sarà guidata ancora da Mancini, con Ndicka ed Hermoso favoriti per completare il reparto davanti a Svilar. Il portiere serbo, fresco di rinnovo, ha già blindato la porta nelle prime due giornate e punta a un nuovo clean sheet che avrebbe valore storico: solo tre volte in passato la Roma ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare di campionato.
Non mancano però le insidie. In panchina il Toro ha Marco Baroni, allenatore che spesso ha creato grattacapi a Gasperini. Il tecnico granata cerca ancora il primo gol in campionato, ma resta fedele al suo calcio coraggioso e verticale, capace di sfruttare i movimenti degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Gasp conosce bene i rischi e ha già pronto il piano per allargare il campo e sfruttare le qualità degli esterni.
“Abbiamo un centro sportivo da Champions, un pubblico da Champions e uno spirito di squadra di alto livello. Il resto lo possiamo migliorare insieme”, ha ricordato ieri Gasperini. Oggi però c’è solo un pensiero: battere il Torino e presentarsi al derby con la spinta giusta.
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera
Restiamo agganciati al primo posto DAJE
tocca a noi, dai roma mostra che ci siamo anche noi, è importante non perdere terreno è importante stare sempre nel gruppo di testa, e poi chissà……
pubblico da Champions: presente! 🙋🏻
daje Roma
avanti Curva Sud
Attenzione perché Baroni tatticamente è un allenatore scomodo da affrontare
Sogno un goal di Dovbyk e un goal di Pellegrini, per recuperare 2 calciatori che a oggi sono ancora della Roma e che bisogna recuperare in/per convinzione e condizione.
FORZA ROMA
piacerebbe anche a me.
poi però guardi l’esordio di Højlund e ti rendi conto che Dovbyk se prova a puntare l’uomo con quella serie di finte come ha fatto ieri il danese… è probabile che vada in terra da solo come un sacco di patate.
avrà altre qualità… speriamo !
invece il confronto tra il ns pellegrini e chiunque tra
lobotka
anguissa
de bruyne
mc tominay
è semplicemente improponibile.
❤️🧡💛
Il goal di Pellegrini sicuramente lo dovrai rimandare ad altra data perché Gasperini ha detto chiaramente che ancora non è pronto.
Anche su Dovbyk, per chi se lo fosse perso, è stato abbastanza chiaro (e pungente): “Gli ho chiesto quali fossero le sue migliori caratteristiche”…”Bene, allora mi attendo che tu me le faccia vedere”.
Insomma, sta ai due in questione far vedere quello che hanno, se ne hanno.
Gasperini ha fatto intendere una volta di più che non lascia indietro nessuno, ma nemmeno regala niente a nessuno.
Sicuramente vincere 1-0 o 5-0 sempre 3 punti ti dà.
Ma oggi sarebbe un bel segnale vincere con una prestazione convincente.
Credo che oggi sarebbe importante portare a casa 3 punti, mantenere la porta inviolata e mettere a referento diverse reti.
Non sarà facile perché il Toro è interessante come squadra, ma proprio per questo oggi va data una bella dimostrazione di forza.
Daje Roma
Mi aspetto la stessa formazione iniziale delle prime due, El Sha compreso.
Dybala subentrerà nella ripresa, vuoi per sbloccare il risultato a nostro favore, vuoi per mettere in ghiaccio il vantaggio.
Penso che l’idea sia portare Paulo al top x il Derby.
Per oggi mi aspetto il gol di Ferguson, fresco di cartellino timbrato in nazionale.
Credo che un parziale turnover verrà fatto contro il Nizza in EL, partita che arriverà a 4 giorni dalle fatiche del Derby.
Concordo, Paulo al momento è un’arma importante in panchina, dove altrimenti, in attesa di squilli da parte di Dovbyk, avresti poca roba per sperare di sovvertire le sorti di un match che magari non ti gira bene.
Inoltre la sua gestione intelligente è fondamentale per cercare di portarlo per una volta in fondo alla stagione senza doverci rinunciare a marzo o vederlo arrivarci che si tiene in piedi con lo scotch.
sarebbe bello sergio questo è lo spirito giusto lieto che non ti sei fatto plagiare dai pennarelli e allenatori forza roma
per me va benissimo vincere le prossime 10 partite 1-0.
Tutte le motivazioni del Toro e le difficoltà connesse ma se quest’ anno dobbiamo fare un certo percorso non è oggi che dobbiamo perdere punti.
Daje de tris.
Occhio all’arbitraggio, in Juventus-Inter vi sono stati alcuni episodi favorevoli ai rubentini per Var e Marelli tutto regolare La storia si ripete.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.