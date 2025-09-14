Roma, c’è il Toro: Gasp sogna il tris

La Roma di Gasperini torna all’Olimpico all’ora di pranzo per affrontare il Torino, con l’obiettivo chiaro di centrare la terza vittoria consecutiva e arrivare al derby di domenica prossima con entusiasmo e fiducia. Sarebbe un traguardo importante: negli ultimi quarant’anni, solo Capello, Spalletti, Garcia e Mourinho avevano iniziato con tre successi nelle prime tre giornate.

Il tecnico giallorosso non ama fare calcoli, ma lo dice chiaramente: contano le prestazioni. Ed è proprio sul campo che vuole risposte, soprattutto da chi finora è rimasto all’ombra. Dybala dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Soulé, a sostegno di Ferguson, ancora alla ricerca del primo gol in giallorosso. A centrocampo conferma per la coppia Koné–Cristante, con il francese che vive un momento di forma straordinario, acclamato anche in patria dopo le ultime gare con la nazionale.

La difesa, fin qui punto di forza del gruppo, sarà guidata ancora da Mancini, con Ndicka ed Hermoso favoriti per completare il reparto davanti a Svilar. Il portiere serbo, fresco di rinnovo, ha già blindato la porta nelle prime due giornate e punta a un nuovo clean sheet che avrebbe valore storico: solo tre volte in passato la Roma ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare di campionato.

Non mancano però le insidie. In panchina il Toro ha Marco Baroni, allenatore che spesso ha creato grattacapi a Gasperini. Il tecnico granata cerca ancora il primo gol in campionato, ma resta fedele al suo calcio coraggioso e verticale, capace di sfruttare i movimenti degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Gasp conosce bene i rischi e ha già pronto il piano per allargare il campo e sfruttare le qualità degli esterni.

“Abbiamo un centro sportivo da Champions, un pubblico da Champions e uno spirito di squadra di alto livello. Il resto lo possiamo migliorare insieme”, ha ricordato ieri Gasperini. Oggi però c’è solo un pensiero: battere il Torino e presentarsi al derby con la spinta giusta.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera