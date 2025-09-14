NDICKA: “La Roma ha 7-8 leader in campo, è una cosa positiva. Gasp ci chiede di andare forte nei contrasti”

Evan Ndicka ha parlato nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Roma-Torino. Queste le parole del difensore giallorosso ai microfoni di DAZN:

Anche oggi si prevede il pienone all’Olimpico: quanta carica vi danno i tifosi?
“Con loro abbiamo tutto il supporto necessario per conquistare i 3 punti”.

Che partita vi aspettate?
“Difficile, tosta. In Serie A nessuno ti regala qualcosa, il Torino è un buon avversario e vorrà fare punti”.

Cosa vi chiede Gasperini in fase difensiva?
“Di andare forte sui duelli e nei contrasti. Con lui marchiamo più a uomo, ma a noi non cambia perché la difesa è sempre la stessa”.

Quanto ti inorgoglisce essere uno dei leader di questa squadra?
“Ci sono tanti leader in campo e la Roma ne ha bisogno, ce ne sono 7/8 ed è una cosa positiva”.

