MASSARA: “Mercato complicato dai paletti del FPF. Pellegrini? Le cose possono cambiare. Con Sancho sembrava concreta, ma poi…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Torino. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Soddisfatti del mercato?

“Sapevamo che sarebbe stato un mercato complicato a causa dei paletti molto stringenti del FPF. Aver conservato l’ossatura della squadra, che ha fatto tanto bene nella seconda parte della scorsa stagione, è un aspetto positivo. Poi abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento con tanti giocatori giovani, ma sapevamo che non avremmo potuto fare tutto in un’unica sessione di mercato. Il campo dirà dove abbiamo fatto bene o dove dovremo migliorare”.

A che punto siamo con la crescita di Gasperini?

“Ora conta il lavoro quotidiano. Per me è prematuro soffermarsi sugli obiettivi, dobbiamo lavorare e crescere. Ci sono tanti cambiamenti in squadra e una nuova mentalità portata dal mister. Si sono già viste ottime cose nelle prime partite, continuiamo a lavorare e vedremo”.

Può cambiare l’idea societaria su Pellegrini in questi mesi?

“Il calcio è dinamico e le cose evolvono rapidamente. Con Pellegrini c’era un discorso condiviso nel valutare altre soluzioni di mercato, ma ora siamo tutti concentrati sul campo. Sappiamo di avere un giocatore forte in più e che tiene moltissimo alla Roma, siamo sicuri che ci darà un grande contributo”.

Come è andata la telenovela Sancho? Siete soddisfatti in attacco?

“Sancho è stata un’ipotesi che a un certo punto sembrava potesse essere abbastanza concreta, ma poi non ci sono state le motivazioni generali per chiuderla. L’attaccante? Difficile trovare un attaccante che faccia meglio dei numeri di Dovbyk l’anno scorso, noi abbiamo un reparto offensivo forte e nutrito. Siamo sicuri di poter fare bene con questi giocatori”.