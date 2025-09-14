LIVE! ROMA-TORINO, le formazioni ufficiali: Wesley dal 1′, gioca El Aynaoui con Dybala falso nove

Si torna in campo. Dopo la sosta delle nazionali, la Roma affronterà il Torino allo Stadio Olimpico nel match dell’ora di pranzo valido per la terza giornata di campionato.

I giallorossi puntano a restare a punteggio pieno dopo le vittorie contro Bologna e Pisa, e proveranno a sfruttare il fattore casa. Ma il Toro di Baroni, tecnico che ultimamente ha messo spesso in difficoltà le squadre di Gasp, è già a caccia di punti dopo aver racimolato un solo pari nelle prime due uscite.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 11:35 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Torino: a sorpresa Gasperini sceglie Dybala come falso nove, tenendo in panchina sia Ferguson che Dovbyk. Spazio a El Aynaoui sulla trequarti, confermato Wesley a destra.

Ore 11:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala.

Ore 10:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma l’unico dubbio sembra essere a destra, con Rensch e Wesley in ballottaggio.

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All.: Gasperini.

A disp.: –

TORINO (in attesa di conferma): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni.

A disp.: –

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Di Giacinto-Cortese. IV Uomo: Perenzoni. Var: Di Bello. Ass.Var: Aureliano.

