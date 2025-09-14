LIVE! ROMA-TORINO, le formazioni ufficiali: Wesley dal 1′, gioca El Aynaoui con Dybala falso nove

Si torna in campo. Dopo la sosta delle nazionali, la Roma affronterà il Torino allo Stadio Olimpico nel match dell’ora di pranzo valido per la terza giornata di campionato.
I giallorossi puntano a restare a punteggio pieno dopo le vittorie contro Bologna e Pisa, e proveranno a sfruttare il fattore casa. Ma il Toro di Baroni, tecnico che ultimamente ha messo spesso in difficoltà le squadre di Gasp, è già a caccia di punti dopo aver racimolato un solo pari nelle prime due uscite.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 11:35 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Torino: a sorpresa Gasperini sceglie Dybala come falso nove, tenendo in panchina sia Ferguson che Dovbyk. Spazio a El Aynaoui sulla trequarti, confermato Wesley a destra.
Ore 11:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala.
Ore 10:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma l’unico dubbio sembra essere a destra, con Rensch e Wesley in ballottaggio.
ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: –
TORINO (in attesa di conferma): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni.
A disp.: –
Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Di Giacinto-Cortese. IV Uomo: Perenzoni. Var: Di Bello. Ass.Var: Aureliano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
è il giorno del capitano, è il giorno di Pellegrini!
Ernesto, tutto bene ieri sera?
Al massimo farà 10/20 minuti, ma forse nemmeno quelli
Orario canino per una partita di calcio.
Mi sarei aspettato una nota di protesta del Chief Meteo Manager.
Ah,non c’è? Strano…
a zeno’ te stai sempre a lamenta’
Secondo me gioca Tsimikas, a sensazione credo che Gasperini lo preferisca a Angelino….
Ainoudy , Tsimikas potrebbero giocare, con Dybala in panchina inizialmente.
Forse anche Celik nei tre centrali al posto di mancini che e’ stato in nationale ma anche a dx al posto del brasiliano, in questo caso Rensh in panchina. Cmq la Roma vince punto.
Dybala è ancora fortissimo, ma lo vedo più a partita in corso per ora.
preferirei el aynaoui davanti a fare (tanto) pressing sul loro portatore.
quando son cotti, entra Paulo e spacca la partita.
❤️🧡💛
Il toro va preso per le corna FORZA LUPI FORZA ROMA!!
Ci vuole per forza una vittoria oggi!!! indifferente come, giocando bene, giocando male,pero dobbiamo vincere !!! E presentarci con morale alto all derby! Forza Roma 💛❤️
quasi non ho più ricordo della Roma a mezzogiorno.di domenica
la squadra c’è
daje!
Della serie “ho molta fiducia degli attaccanti”
Sia Ferguson che Dovbyk in panca… Gasp teme il Toro più di quanto possiamo immaginare
