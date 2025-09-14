ROMA-TORINO 0-1: le pagelle

Brutto passo indietro della Roma, che incassa la sua prima sconfitta stagionale perdendo in casa di misura: il Torino fa festa grazie a una magia di Simeone nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i granata nel match valido per la terza giornata di campionato:

Svilar 7 – Assiste da spettatore al primo tempo. Nella ripresa però le cose cambiano drasticamente: nonostante la sconfitta è lui il migliore dei suoi.

Hermoso 6 – Gasperini continua ad affidarsi allo spagnolo e lui risponde presente. Dal 79′ Celik sv. 

Mancini 5,5 – Duella con Simeone, un avversario tutt’altro che semplice da marcare. Esce sconfitto nel confronto.

Ndicka 6 – Ngonge non lo impensierisce più di tanto, e lui si permette anche il lusso di qualche sortita offensiva. Nel finale si trasforma in attaccante aggiunto, ma non basta.

Wesley 5,5 – Non riesce a sfondare contro un Torino molto compatto e abbottonato anche sulle corsie esterne. Uno degli ultimi a mollare, ma manca la qualità.

Konè 5,5 – Sembra non risentire troppo degli impegni infrasettimanali con la Francia. Sempre prezioso nei duelli a centrocampo, ma si fa ubriacare dalla giocata di Simeone in occasione dell’azione del gol partita.

Cristante 5 – La partita è bloccata e lui cerca di indovinare il passaggio giusto per stapparla. Cala sensibilmente nella ripresa con errori a ripetizione. Dal 64′ Pisilli 5 – Manca tutto, specie la qualità delle giocate.

Angelino 4,5 – Brutta partita, con troppi duelli persi. Dal 79′ El Shaarawy 6 – Cerca di dare più qualità a una Roma molto brutta. Nel recupero stava per inventare una giocata pazzesca, ma colpisce troppo pulito.

El Aynaoui 5 – Gasp lo schiera da trequartista puro alle spalle di Soulè e Dybala: il suo compito era fare male ai granata con i suoi inserimenti, ma questo compito non gli riesce praticamente mai. Paradossalmente fa meglio nei ripiegamenti difensivi. Dal 46′ Ferguson 5 – Ingresso in campo che non incide nell’inerzia del match dei giallorossi.

Soulè 6 – In un primo tempo avaro di emozioni le uniche fiammate degne di nota nascono dai suoi piedi. Nel finale sembra perdere energie mentali e fisiche.

Dybala 5,5 – Gioca solo a tratti da falso nove, tendendo spesso ad allargarsi a sinistra. Gli manca la giocata illuminante in grado di stappare un match complicato. Dal 46′ Baldanzi 4,5 – Cerca il guizzo, ma non gli riesce mai. Troppo spesso per terra nei contrasti. Male.

GIAN PIERO GASPERINI 5 – Decide a sorpresa di schierare una Roma senza punte contro un avversario molto compatto e chiuso sulla sua trequarti. La mossa non paga, e a inizio ripresa decide di cambiare: la scelta di togliere Dybala per inserire Baldanzi si rivela errata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

  4. Il gol arriva dopo un errore di Kone.
    Soule è troppo egoista.
    Baldanzi fa pena.
    Questa partita comunque l’ha sbagliata Gasperini.
    E mi pare strano che non riusciamo mai a fare un contropiede e nessuno calci da fuori area.
    Non eravamo campioni ieri, come qualcuno si illudeva, non siamo pippe oggi.

  5. 22 tiri in porta e il loro portiere non ha dovuto fare quasi nulla.
    70% di possesso palla e non abbiamo combinato nulla.
    Disarmante.
    Ma tanti tanti errori di Gasp.

    A parte il modulo iniziale,
    El Aynaoui non può giocare in attacco, non è il suo ruolo.
    Baldanzi non può giocare in serie A.
    Pisilli doveva andare in prestito.
    Ferguson un fantasma oggi , ma Dovbyk alla fine?
    mah.

    • pisilli fosse stato di Bergamo o Palermo si sarebbero fatti sitin di protesta per venderlo. il romanismo non ti alza il livello, se sei scarso sei scarso anche se sei di Roma Napoli Barcellona e Londra

    • Ma perché dovete dire che Pisilli è scarso ? non è vero. Hanno sbagliato le cifre del rinnovo, questo si. È un under 21.

    • colorado,
      dove ho detto che Pisilli è scarso?
      a oggi non è ad alti livelli.
      per provare ad arrivarci deve giocare.
      qui giocherà poco temo. Tutto qui.
      Oggi non ha combinato nulla.

  7. Passo indietro pesante ed evidente.
    Mai pericolosi, mai in grado di saltare l’uomo e prendere le redini del gioco.
    Il perché di giocare con il falso nove non si capisce per niente.
    C’è tanto da lavorare, ma certi errori sono un peccato mortale, come al solito perdiamo punti “facili” e con un avversario che andava battuto.
    Speriamo che Gasp ne faccia tesoro….

  8. Tutti i giocatori 4 tranne svilar 7.
    Gasperini 3 anzi 2 per aver messo baldanzi al posto di Dybala. 1 a Massara per elanaouy 0 a friedkin dal dopo Mou in poi

    • Eòl Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Cristante e basta perchè in copertura e ripiegamento è molto più bravo

  9. La rosa è limitata. Si sapeva. Due vittorie di misura (con il Pisa meno meritata rispetto a quella con il Bologna). Levato Kone non abbiamo nessun centrocampista di livello. Nessuna punta di livello. In rosa 3/4 giocatori di livello e stop. Come lo scorso anno

    • Ed hai questi numeri nel 2025? Abbiamo comprato una decina di partite allora? Date all’ippica. Giornata storta, errori Gasperini, Kone e Soule, praticamente i nostri top

  11. Partita orribile non si salva nessuno. Se siamo sinceri il peggiore Gasp giocate senza una pinta centrale con una squadra che stava tutta in difesa e’ senza senso. Potrei capire una scelta simile a Napoli ma in casa con il Toro….In tutti i casi il livello generale e’ basso ed e’ inútile farsi grandi illusioni.

    • Perché aveva, ed è peggiorato, uno score negativo contro Baroni. Ha provato a fare qualcosa di diverso, è andata male.

    • Si forse avrà toppato formazione ma chi è subentrato cosa ha dato? I vari Baldanzi, Pisilli, Elsha, Ferguson etc… dobbiamo essere onesti sul livello della squadra. Gasperini è bravo ma non può fare miracoli.

  13. Dybala tolto per un fastidio…. ma possibile che in tutta la società e tra tutti i preparatori e l’allenatore nessuno ha capito che il Dybala attuale può giocare solo l’ultima mezz’ora??? oltretutto poi non potendolo usare per recuperare un eventuale svantaggio? ma cavolo…. lo sappiamo tutti…e loro non ci arrivano???

  15. calma calma hai giocato contro una squadra che oggi ha indovinato la partita tu no. Questi avevano preso 5 gol dall’Intere. Il problema è che tu sei migliorato poco o quasi niente rispetto all’altranno. L’allenatore oggi lha letta male la partita ma i ricambi non sono all’altezza e il mercato estivo di doveva dare giocatori con il cambio di passo ma così non è stato. Adesso andiamo avanti c’è il derby e speriamo in futuro nel rientro di Baley

  16. Forza, scatenatevi…è facile oggi. Dimostriamo di essere tifosi e soprattutto conoscitori del gioco del calcio. Occorre tempo, ogni partita è un test per crescere, migliorare, perferzionarsi…ci vorrà tempo, tanto tempo. Oggi tutti sottotono…può capitare. Evitiamo da tifosi di buttare melma sulla nostra squadra e su un allenatore nuovo competentissimo che ci darà tantissime soddisfazioni nei prossimi anni

  20. ho sentito Gasperini nel post gara, sembrava juric, ha parlato di.una buona partita della Roma…mah, sono sconcertato..Mi Aspettavo fosse furioso dopo una partita del genere contro un Torino imbarazzante, invece ha visto una buona gara..Sconcertante…Sempre forza Roma!

