FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 14 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Gli auguri della Roma a Manolas

Sono ormai passati più di 7 anni da quel Roma-Barcellona 3-0 di Champions League. Protagonista di quella sfida il difensore greco Kostas Manolas, che oggi compie 34 anni. Il club ha deciso di fargli gli auguri con un post su X, ricordando proprio questo momento da brividi: “Cinque stagioni e otto gol in giallorosso. Uno lo ricordiamo davvero tutti. Oggi è il compleanno di Manolas. Auguri, Kostas!“.

Ore 9:10 – Abbonamenti Roma: obiettivo 40 mila

Lunedì parte la campagna abbonamenti della Roma, stagione 2025/2026: in casa giallorossa l’obiettivo è di superare i 40 mila abbonati sfruttando l’effetto Gasperini. (Gazzetta dello Sport)

