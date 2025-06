CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 14 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – Saud verso il trasferimento in prestito

Saud Abdulhamid (25) non rimarrà alla Roma e potrebbe partire in prestito. La prossima settimana è previsto un incontro tra le parti per fare le dovute valutazioni sul futuro del terzino, che non sembra rientrare nei programmi a breve termine del club. (Il Tempo)

Ore 10:30 – Woltemade resta in corsa per Gasp

Il centravanti tedesco Nick Woltemade (23) dello Stoccarda resta nella lista di Gasperini: fisico imponente e buona tecnica, il giocatore è uno dei candidati per l’attacco della Roma del prossimo anno. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Cremonese interessata a Darboe

Dopo una buona stagione in prestito al Frosinone in Serie B, il centrocampista della Roma Ebrima Darboe (24) ha suscitato l’interesse della Cremonese, fresca di promozione nel massimo campionato italiano. L’alternativa sarebbe Davide Faraoni del Verona. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – De Cuyper e O’Riley i due obiettivi più caldi

Al momento, col mercato che deve ancora entrare nel vivo, sono De Cuyper (24), terzino sinistro olandese del Bruges, e O’Riley (25), centrocampista offensivo del Brighton, i due giocatori con cui la Roma sembra intenzionata a fare sul serio e per i quali ha già mosso i primi passi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Scamacca e Krstovic per l’attacco

A prescindere dal futuro di Dovbyk nella Roma, i giallorossi cercheranno un nuovo centravanti: in pole ci sono i nomi di Scamacca (26) dell’Atalanta, e Krstovic (24) del Lecce. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…