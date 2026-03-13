FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 13 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:20 – I voti dei quotidiani: brilla Malen, stecca Zaragoza
La Roma pareggia a Bologna dopo il gol iniziale di Bernardeschi: Pellegrini firma l’1-1 e serve l’assist a Malen per il possibile 2-1, in un match intenso e pieno di duelli. Svilar (6.85) ancora decisivo con interventi miracolosi, mentre Zaragoza (4.92) delude: “mai un dribbling o un’accelerazione” (Il Messaggero). Buona la prova di Pellegrini (6.78) e Malen (6.92), Gasperini (6.21) azzecca i cambi e strappa un pari prezioso, mantenendo viva la qualificazione in vista del ritorno all’Olimpico.
Ore 9:30 – Koné in tribuna a Bologna ma ok per il Como
Manu Koné non è stato convocato al Dall’Ara per un piccolo fastidio alla coscia accusato dopo la rifinitura di mercoledì. Nessun allarme: si tratta di una scelta prudente dello staff tecnico. “È la prima volta che salta una partita in Europa – ha spiegato Gasperini – ha avuto problemi a recuperare da Genova e abbiamo preferito non rischiare con Como e ritorno alle porte”. Il centrocampista ha comunque palleggiato nel riscaldamento e punta al rientro domenica. (Il Messaggero)
Ore 8:45 – Stadio Roma, oggi il voto sul pubblico interesse
Alle 10 in Aula Giulio Cesare il Consiglio comunale vota la delibera che conferma il pubblico interesse per lo stadio della Roma a Pietralata, dopo la certificazione degli uffici sul rispetto delle prescrizioni nel progetto definitivo. Fratelli d’Italia si asterrà per “carenze, in particolare sulla mobilità”, mentre la Lega presenterà due ordini del giorno chiedendo verifiche sulle opere viarie pur ribadendo che “lo stadio è un’opera importante e deve essere realizzato”. La delibera resta comunque blindata: conclusi i sondaggi archeologici della Roma, il progetto passerà alla conferenza di servizi decisoria. (Il Messaggero)
Ore 7:30 – Bologna-Roma, la moviola dei quotidiani
L’arbitraggio del tedesco Sven Jablonski in Bologna-Roma fa discutere. La Gazzetta dello Sport (6) e Il Romanista (6) parlano di direzione permissiva con soglia del fallo alta e giudicano regolare l’1-1 di Pellegrini nonostante le proteste rossoblù per il contatto Malen-Freuler. Più severo il Corriere dello Sport (5,5), che sottolinea il dubbio sull’azione del pareggio, mentre Il Tempo evidenzia soprattutto l’errore sul mancato secondo giallo a Miranda su Rensch.
Sto giro sono proprio tranquillo. Lo Stadio si farà… chi la sà se vivremo abbastanza per vedere la Roma giocarci…
Che p@@e leggere ” il Bologna meritava di più ..”
1 gol fatto.
2 pali di cui uno per ECCESSO di sicurezza
L’ occasione di Zaragoza non dissimile da quella capitalizzata da Bernardeschi.
Mancini Angelino KONE SOULE Dybala Dovbyk assenti.
Boh.
_______
Quanto ci manchi Soule.
Dribbling fantasia recupero palla. gol assist
on lui in campo 1 difensore centrale costretto a raddoppiare lasciando spazio al centravanti.
Calciatore UNICO non abbiamo altri con le sue caratteristiche.
6 gol 4 assist in campionato
1 gol 3 assist in Europa League
Maledetta pubalgia
…se la cantano e se la suonano da soli i vari quotidiani e pifferai, siti e situcoli, ex arbitri che manco quando ex non erano ancora erano arbitri decenti e ora pontificano sulle pay tv bianco/nero e tutte le scale di grigio a seconda dell’aria che tira o in contemporanea.
Quando fanno come sempre, oggi pure con l’aiuto del Var (un saluto alla buonanima di Biscardi), modellabile come plastilina pura, quello che “vuolsi così cola’ dove si puote… ” parafrasando Dante, e io per stare con Dante più “non dimando ” nulla e consiglio anche a voi di lasciar perdere questa fuffa post partita.
In attesa della prossima sicura calciopoli.
