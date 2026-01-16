FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 16 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Torino: Simeone a parte, rientra Pedersen

Ieri pomeriggio il Torino si è allenato al Filadelfia. Lasciata alle spalle la vittoria di martedì sera in Coppa Italia a Roma, i granata stanno preparando la sfida di domenica in campionato contro i giallorossi. Ha lavorato a parte Giovanni Simeone, infortunatosi alla gamba sinistra all’Olimpico. È proseguito anche il programma differenziato per Ismajli e per Ali Dembele. Torna invece ad allenarsi Marcus Pedersen, fuori dal 27 dicembre. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Malen prende la maglia numero 14

Donyell Malen (27) ha scelto la maglia numero 14. L’attaccante, che ieri ha svolto le visite mediche, verrà ufficializzato in giornata.

IN AGGIORNAMENTO…