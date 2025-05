FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 16 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:30 – Il Milan perde anche Walker

A un giorno dalla sfida tra Roma e Milan, Sergio Conceicao deve fare i conti con alcune indisponibilità. Nel match contro i giallorossi, infatti, mancheranno ben 3 calciatori: Samuel Chukwueze, per un infiammazione al pube, Warren Bondo a causa di un trauma alla caviglia e Kyle Walker, colpito da febbre.

Ore 10:20 – Konè compie 24 anni, gli auguri della Roma

Oggi il francese Manu Koné compie 24 anni e il club giallorosso lo ha celebrato con un post speciale su Instagram: “Buon compleanno, Manu!“.

Ore 9:00 – Sacchi: “Ci sono 5 allenatori per la Roma”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è stato intervistato oggi dalle pagine de Il Messaggero e sulla sfida di domani ha dichiara: “Pronostico? La Roma è favorita, sta bene, il Milan no”. Sulla scelta del prossimo allenatore: “Ci sono almeno cinque allenatori che potrebbero dare ai giallorossi uno stile, che è la cosa più importante”.

Ore 8:30 – Il Milan pensa ancora a Pellegrini

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan rimane interessato a Lorenzo Pellegrini. Il contratto del capitano giallorosso è in scadenza nel 2026 e le trattive per il rinnovo sono arenate da tempo. Un’occasione, dunque, per il club rossonero, soprattutto se Reijnders dovesse andare al Manchester City.

IN AGGIORNAMENTO…