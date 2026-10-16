FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 16 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Nelson apre ai Friedkin: “Siamo amici, vedremo se nascerà qualcosa insieme”

Donnie Nelson, promotore del nuovo progetto del Basketball Club a Roma, ha aperto alla possibilità di una collaborazione con i Friedkin: “Con la Roma calcio ci parliamo, sono amico dei Friedkin, vedremo se nascerà qualcosa insieme”. Nelson ha ribadito l’ambizione di radicare il progetto nella Capitale, puntando sul rapporto diretto con famiglie e tifosi e sul rispetto per la storia della città. (Il Messaggero)

Ore 8:15 | Benitez: “La Roma è stata superiore al Real, ko deciso dagli episodi”

Rafa Benitez ha analizzato la sconfitta della Roma contro il Real Madrid, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione giallorossa: “La Roma è stata superiore, il Real non è mai riuscito ad andare sugli esterni”. Secondo l’ex tecnico, il risultato è dipeso soprattutto dagli episodi: “Tutto è legato alle situazioni di palla inattiva. Di una serata del genere si possono tenere anche le cose belle, facendo tesoro delle disattenzioni”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 | Roma-Genoa, Lulli verso il ritorno dal 1′: Gasperini pensa a lui a destra

Dopo tre partite consecutive in panchina, Emanuele Lulli è pronto a ritrovare spazio contro il Genoa. Gasperini sarebbe orientato a schierarlo titolare sulla fascia destra al posto di Molina, con Wesley destinato a tornare a sinistra. Una scelta pensata anche per inserire forze fresche dopo gli ultimi impegni ravvicinati. (Corriere dello Sport)