ROMA-GENOA | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma deve lasciarsi immediatamente alle spalle la notte amara di Champions League. Sabato 17 ottobre, alle ore 20:45, i giallorossi tornano in campo allo Stadio Olimpico contro il Genoa di Daniele De Rossi, nella settima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva alla sfida dopo l’incredibile 4-3 subito contro il Real Madrid, con i giallorossi avanti 3-1 fino all’83’ prima della rimonta degli spagnoli.

In campionato la Roma è invece ancora imbattuta: 14 punti nelle prime sei giornate e terzo posto in classifica, dopo quattro vittorie e i pareggi contro Inter e Como. Il Genoa occupa invece la parte bassa della graduatoria con quattro punti, ma arriva all’Olimpico rinfrancato dal 2-1 sulla Fiorentina, primo successo stagionale in Serie A. La partita avrà inevitabilmente un sapore particolare per Daniele De Rossi, che torna all’Olimpico da allenatore avversario e affronta il club di cui è stato bandiera prima da calciatore e successivamente tecnico.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini deve fronteggiare una vera emergenza soprattutto tra centrocampo e attacco. Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato per Manu Koné una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: il francese resterà fuori per alcune settimane, con l’obiettivo di rientrare prima della prossima sosta. Non sarà disponibile neppure Paulo Dybala. Per l’argentino non ci sono lesioni, ma un affaticamento al gemello del polpaccio che convincerà lo staff a non correre rischi contro il Genoa. Restano ai box anche Mile Svilar e Bryan Cristante. Il centrocampista sta completando il recupero dal problema al ginocchio e Gasperini spera di riaverlo per la prossima gara di campionato contro il Napoli. A queste assenze si aggiunge quella di Donyell Malen, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Como.

Tra i pali sarà dunque confermato Gollini. In difesa è possibile una novità: Balerdi insidia Hermoso ed è candidato a giocare nel terzetto con Mancini e N’Dicka. Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Lulli e Molina, mentre a sinistra toccherà ancora a Wesley. A centrocampo le scelte sono quasi obbligate. De Roon e Pisilli sono destinati a partire dal primo minuto, mentre Pellegrini può diventare una soluzione anche in posizione più arretrata nel corso della gara. Gasperini ha spiegato che il numero 7 sta progressivamente ritrovando forza dopo il lungo stop e può dare una mano in più ruoli. Davanti sarà invece una grande occasione per Santiago Castro. Lo stesso Gasperini ha confermato in conferenza stampa che l’argentino avrà una possibilità importante dal primo minuto. Alle sue spalle le ultime indicazioni danno in vantaggio i due giovani Rodrigo Mora e Soulé, con Pellegrini possibile alternativa sulla trequarti.

QUI GENOA – De Rossi dovrebbe ripartire sostanzialmente dall’undici che ha battuto la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Bijlow, mentre in difesa Otoa è recuperato e si gioca il posto con Marcandalli per completare il reparto insieme a Østigard e Vásquez. Sulle fasce dovrebbero agire Ehizibue ed Ellertsson, mentre in mezzo toccherà ancora a Frendrup e Hamed Traorè. Il riferimento creativo sarà l’ex Milan Junior Messias, mentre un altro grande ex della partita, Stephan El Shaarawy, è candidato a partire ancora dal primo minuto. Al centro dell’attacco spazio a Milutin Osmajić, protagonista dell’ultimo successo contro la Fiorentina e miglior realizzatore rossoblù in questo avvio di stagione. Restano indisponibili Lorenzo Colombo, Djibril Sow, Elias Havel e Franz-Ethan Meichtry, mentre Venturino non è ancora pronto per il rientro.

Dove vederla in TV

Roma-Genoa sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky. Su Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per lo streaming saranno disponibili DAZN, Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico è fissato per le 20:45 di sabato 17 ottobre. La telecronaca Sky sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Il probabile risultato

I bookmaker indicano la Roma come nettamente favorita nonostante le numerose assenze. Le quote più aggiornate propongono il successo giallorosso mediamente tra 1.47 e 1.48, il pareggio tra 4.35 e 4.60, mentre la vittoria del Genoa oscilla tra 6.20 e 7.00. Interessante anche il mercato dei risultati esatti. Il 2-0 per la Roma è uno degli score con la quota più bassa: Bwin lo propone intorno a 6.75, leggermente davanti all’1-0, mentre anche l’analisi di Sisal individua proprio il 2-0 come risultato esatto più probabile, a quota 7.50.

Le assenze di Dybala, Malen e Koné tolgono parecchia qualità e profondità alla Roma, ma il divario tecnico resta evidente e il fattore Olimpico pesa molto: i giallorossi sono infatti rimasti imbattuti in 39 delle ultime 40 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa. Il Grifone arriverà però con entusiasmo dopo la prima vittoria stagionale e con un Osmajić in fiducia. Il punteggio che appare più plausibile resta dunque una vittoria della Roma per 2-0.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, Balerdi, N’Dicka; Lulli, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All.: Gasperini

GENOA (4-4-1-1) – Bijlow; Ehizibue, Otoa, Østigard, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Messias; Osmajić. All.: De Rossi

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)

Assistenti: Tegoni – Miniutti

IV uomo: Collu

VAR: Pairetto

AVAR: Massimi

Giallorossi.net | A. Fiorini