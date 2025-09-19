FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 19 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Derby blindato: attesi ultras da tutta Europa

Massima allerta per Lazio-Roma di domenica. Dopo i disordini del 13 aprile (24 agenti feriti, 6 arresti), sono attese nuove infiltrazioni dall’estero: in Curva Sud possibili presenze di Gate 13 (Panathinaikos), Frente Atletico, Bad Blue Boys; in Curva Nord gemellati di Lokomotive Lipsia, Wisla Cracovia, Levski Sofia e West Ham. Mille agenti in campo per garantire la sicurezza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Mancini: “Il tacco di Dio resta per sempre”

Amantino Mancini, indimenticato ex giallorosso, ha ricordato il gol di tacco nel derby: «Mi rimarrà addosso per tutta la vita». Dall’attacco (“l’infortunio di Dybala pesa, ma Soulé cresce”) a Gasperini (“allenatore giusto per la Roma, può fare la storia”), fino al derby: «Conta solo vincere». (Corriere della Sera)

