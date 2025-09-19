Lazio-Roma, Romagnoli: “E’ la gara più importante dell’anno”, Guendouzi: “Se perdi diventa un dramma”, Zaccagni: “Occhio ad arrivarci troppo carichi”

La Lazio si prepara al Derby della Capitale contro la Roma, in programma domenica alle 12:30 all’Olimpico per la quarta giornata di Serie A. A pochi giorni dal fischio d’inizio, tre protagonisti biancocelesti hanno raccontato emozioni, pressioni e aspettative in vista della stracittadina.

Zaccagni: “Serve equilibrio, niente eccessi di carica”

Ai microfoni di Dazn, Mattia Zaccagni ha sottolineato l’importanza di gestire le emozioni:

“È una partita particolare, molto sentita qui a Roma. I tifosi ci tengono tantissimo e noi con loro. Ma bisogna arrivarci senza troppa carica, altrimenti si rischia di sbagliare. Va gestita la pressione, giocando come ci chiede il mister”.

Guendouzi: “Per i tifosi è la partita dell’anno”

Intervistato da CBS Sports Golazo, Matteo Guendouzi ha descritto il clima che si respira attorno al derby: “È la partita più importante della stagione per i tifosi. Puoi vincere cinque o sei gare, ma se perdi questa diventa un dramma. Ho giocato tanti derby in carriera, ma qui l’atmosfera è unica. Sappiamo che sarà difficile, la Roma è una buona squadra, ma dobbiamo vincere assolutamente per noi e per i tifosi”.

Romagnoli: “Per me, romano e laziale, è il derby più speciale”

Dal canto suo, Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club, rivivendo le emozioni passate e guardando alla prossima sfida: “È la gara più importante dell’anno, non cambia nulla se arriva alla quarta giornata. Per me che sono nato qui è il derby più sentito, molto diverso da quelli di Milano e Genova. Il primo che ho giocato, deciso da Felipe Anderson, resta speciale. Ora voglio viverne altri da protagonista con la mia Lazio, la squadra che ho sempre tifato”.

