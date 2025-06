FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – I tifosi con Mile: “Svilar non si tocca”

Striscione dei tifosi della Roma nella serata, apparso al Colosseo, in difesa di Mile Svilar. Questo il testo del messaggio indirizzato alla società: “Invece di regalare ingaggi e commissioni…rinnovate i talenti, blindate i campioni. Mile Svilar non si tocca“.

Ore 8:20 – Gasp, la Roma e i primi step

Gian Piero Gasperini sta iniziando a conoscere la città e resterà in un hotel in zona EUR ancora per qualche giorno. La prima missione è quella di programmare l’estate. Si partirà il 10 luglio con il raduno a Trigoria. Poi i primi di agosto la squadra volerà in Inghilterra, a Burton upon Trent. La tournee dovrebbe durare un massimo di 10 giorni, con ancora da decidere le amichevoli. Sicuramente se ne disputeranno due a Roma di cui una contro il Latina. Altre due, invece, fuori dall’Italia: la prima contro il Lens, mentre, la seconda contro l’Everton. (Il Messaggero)

