LIVE! SORTEGGIO CAMPIONATO SERIE A: sarà Roma-Bologna alla prima, poi Pisa e Torino. Derby alla quarta giornata

Nonostante il campionato si sia concluso da pochi giorni, la Serie A è già pronta a ripartire. Oggi, 6 giugno, si terranno i sorteggi del prossimo campionato di calcio, stagione 2025/2026.

Seguiremo quindi con un live la composizione del nuovo calendario, con un occhio di riguardo alla Roma di Gasperini: il tecnico spera in un avvio non troppo difficile visto che il rodaggio della squadra durante il precampionato si preannuncia particolarmente intenso.

IL SORTEGGIO DELLA SERIE A ENILIVE 2025/2026 IN DIRETTA

Ore 18:45 – Questa la prima giornata di campionato:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Seconda giornata:

Pisa-Roma

Terza giornata:

Roma-Torino

Quarta giornata:

Lazio-Roma (21/09/2025)

Quinta giornata:

Roma-Verona

Sesta giornata:

Fiorentina-Roma

Settima giornata:

Roma-Inter

Ottava giornata:

Sassuolo-Roma

Nona giornata:

Roma-Parma

Decima giornata:

Milan-Roma

Undicesima giornata:

Roma-Udinese

Dodicesima giornata:

Cremonese-Roma

Tredicesima giornata:

Roma-Napoli

Quattordicesima giornata:

Cagliari-Roma

Quindicesima giornata:

Roma-Como

Sedicesima giornata:

Juventus-Roma (21/12/2025)

Diciassettesima giornata:

Roma-Genoa

Diciottesima giornata:

Atalanta-Roma (03-01/2026)

Diciannovesima giornata:

Lecce-Roma (06/01/2026)

Ventesima giornata:

Roma-Sassuolo

Ventunesima giornata:

Torino-Roma

Ventiduesima giornata:

Roma-Milan

Ventitreesima giornata:

Udinese-Roma

Ventiquattresima giornata:

Roma-Cagliari

Venticinquesima giornata:

Napoli-Roma

Ventiseiesima giornata:

Roma-Cremonese

Ventisettesima giornata:

Roma-Juventus

Ventottesima giornata:

Genoa-Roma

Ventinovesima giornata:

Como-Roma

Trentesima giornata:

Roma-Lecce

Trentunesima giornata:

Inter-Roma

Trentaduesima giornata:

Roma-Pisa

Trentatreesima giornata:

Roma-Atalanta

Trentaquattresima giornata:

Bologna-Roma

Trentacinquesima giornata: –

Trentaseiesima giornata: –

Trentasettesima giornata: –

Trentottesima giornata: –

IN AGGIORNAMENTO…

Ore 18.40 – L’evento è iniziato, ancora qualche minuto prima che verrà mostrata la prima giornata del prossimo campionato.

Ore 18:25 – Per la quinta stagione consecutiva, il calendario sarà asimmetrico: significa che la sequenza di partite del girone di ritorno non sarà la stessa dell’andata. La prima giornata della Serie A 2025/26 è in calendario tra il 23 e il 24 agosto 2025, mentre l’ultima giornata si giocherà il 24 maggio 2026.

Ore 18:20 – L’inizio dell’evento è previsto per le ore 18:30.