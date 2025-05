FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 9 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Con l’Atalanta ballottaggio tra Pisilli e Gourna-Douath

Vista anche l’assenza di capitan Pellegrini, contro l’Atalanta spazio a un centrocampista di gamba in più per contrastare la Dea: Pisilli è il grande favorito, ma occhio a Gourna-Douath che sta scalando gerarchie nella testa di Ranieri. (Il Tempo)

Ore 8:10 – Pellegrini, un addio amaro

Quei 45 minuti poco brillanti contro la Fiorentina potrebbero essere stati gli ultimi di Lorenzo Pellegrini in giallorosso. Il centrocampista oggi svolgerà gli esami dopo il problema muscolare accusato ieri: in caso di lesione, la sua stagione sarà finita. E molto probabilmente anche la sua avventura in giallorosso.

IN AGGIORNAMENTO…