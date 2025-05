ULTIMA ORA – Dan Friedkin è a Trigoria: progetto stadio e nuovo allenatore, novità in arrivo

Dan Friedkin è tornato a Roma. Dopo settimane di indiscrezioni e movimenti sospetti del jet presidenziale — avvistato ieri a Milano nel tardo pomeriggio — questa mattina il numero uno del club giallorosso ha rimesso piede a Trigoria, dove mancava da diversi mesi.

Un ritorno che non passa inosservato, anzi: segna l’inizio di un momento cruciale per il futuro della Roma, tanto sul campo quanto fuori. Secondo quanto riportato da Corrieredellosport.it, Friedkin è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini intorno alle 12:40, con la massima discrezione che da sempre contraddistingue le sue visite. Ma la sua presenza in questo momento specifico non è affatto casuale. Le questioni aperte sul tavolo sono molteplici e decisive.

In primis, la corsa al quarto posto: con tre giornate ancora da giocare e la Champions League che resta un obiettivo concreto, la proprietà vuole dimostrare vicinanza alla squadra e rafforzare il senso di unità in vista del rush finale. Ranieri, subentrato in corsa dopo il fallimento targato Juric, ha ridato entusiasmo all’ambiente e rilanciato il valore della rosa, ma il traguardo europeo passa ancora da prestazioni convincenti e nervi saldi.

Ma Friedkin è a Roma anche per pianificare. Il primo dossier sul tavolo è quello dell’allenatore: Ranieri potrebbe chiudere la carriera proprio con il sogno Champions, ma resta da capire chi guiderà la Roma nella prossima stagione. Il casting è aperto, i contatti avviati, ma la decisione finale spetterà proprio a lui.

E poi c’è la questione stadio. Il progetto definitivo dell’impianto a Pietralata sta per essere presentato: un passaggio fondamentale per il futuro del club, che punta a dotarsi finalmente di una casa moderna e di proprietà, come da tempo auspicato. Friedkin vuole seguire in prima persona l’iter burocratico e politico che porterà alla realizzazione di quello che è considerato il vero asset strategico per il rilancio della società.