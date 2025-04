FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 27 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Primavera, domani alle 14 c’è Genoa-Roma

La Roma Primavera di mister Falsini si prepara alla trasferta sul campo del Genoa, in programma domani alle 14:00. Il tecnico giallorosso, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha presentato le insidie della sfida: “Loro sono a caccia degli ultimi punti per il playoff. Giocare lì è sempre difficile, perché non è un campo con il quale siamo abituati a giocare. È sintetico, non è un sintetico di ultima generazione quindi già questo è difficile. Per noi sarà un banco di prova importante”.

Ore 9:30 – Frattesi, Roma e Napoli pronte allo scambio con l’Inter

Davide Frattesi potrebbe lasciare Milano in estate, con Roma e Napoli pronte a darsi battaglia per avere il centrocampista. I giallorossi possono inserire Zalewski nell’affare, mentre gli azzurri hanno da giocarsi la carta Raspadori, che piace a Inzaghi. (Tuttosport)

Ore 8:10 – La Roma piange la morte di Jair Da Costa

La Roma piange la scomparsa di Jair Da Costa. Il club giallorosso ha pubblicato sui propri social il saluto all’ex giocatore giallorosso, che vestì la maglia della Roma nella stagione 1967/1968 e soprattutto si laureò campione del Mondo nel 1962. Il messaggio: “La Roma piange la scomparsa di Jair Da Costa, fuoriclasse brasiliano che vestì la nostra maglia nella stagione 1967/68 Campione del Mondo nel 1962, Jair ha lasciato il segno nella storia del calcio Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”

