INTER-ROMA 0-1: le pagelle

Super vittoria della Roma che passa a San Siro dopo una prestazione maiuscola della squadra: tre punti pesanti, decide Soulè, il migliore in campo. Gelato San Siro, l’Inter rischia di veder sfumare il tricolore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questo pomeriggio a San Siro per affrontare i nerazzurri nel match valido per la 34esima giornata di campionato.

Svilar 6,5 – Sempre reattivo, anche quando deve uscire dalla propria area per anticipare (di testa) Calhanoglu. Ma i nerazzurri creano davvero poco e per lui, paradossalmente, non è una giornata particolarmente impegnativa.

Celik 7 – In questo ruolo sta vivendo un momento di gloria. Sempre pulito nelle chiusure, sempre puntuale nei recuperi.

Mancini 7,5 – Si becca un giallo pesante dopo una manciata di secondi, ma non perde la calma migliorando sensibilmente l’efficacia della marcatura su Arnautovic e Lautaro. Nel finale si esalta, diventando monumentale.

Ndicka 7,5 – Gioca di fisico e di testa, confermando di essere un difensore affidabile e molto continuo nel rendimento. Furbo ed esperto nei duelli con Dumfries e Bisseck.

Soulè 8 – Primo tempo mostruoso. Fa ammattire l’Inter con i suoi spunti, poi castiga Sommer con freddezza. Sull’onda dell’entusiasmo regala giocate, anche intelligenti, mettendosi al servizio della squadra. In grandissima ascesa. Dall’85’ Rensch sv.

Cristante 6,5 – Partita dai due volti: sbaglia tantissimo nel primo tempo, sia quando deve concludere in porta, sia quando c’è da confezionare l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo però si riscatta ampiamente, diventando un muro insuperabile per i giocatori avversari.

Konè 7,5 – Ranieri gli affida il ruolo di play, e lui risponde presente: giganteggia in mezzo al campo, tra palloni sradicati agli avversari, smistati con sapienza e ripartenze a tutto gas. Ammonito, Ranieri preferisce toglierlo a metà ripresa. Dal 68′ Gourna-Douath 6 – Dà il suo contributo, non eccelso, ma efficace.

Pellegrini 5,5 – Offre la palla del due a zero a Cristante, che spreca malamente. Dal suo destro, ribattuto, nasce la rete del vantaggio romanista. Cerca di mettersi in proprio con qualche conclusione dal limite, ma manca la forza e la precisione. Nel secondo tempo spreca malamente una ghiotta ripartenza. Anche oggi poteva fare di più. Dal 68′ Pisilli 5,5 – Fallisce un gol relativamente facile su assist delizioso di Soulè. Deve crescere.

Angelino 7 – Ha più spazio per spingere e lo sfrutta a dovere. Regala un assist al bacio a Shomurodov, ma Carlos Augusto dice no al destro a botta sicura dell’uzbeko. Stesso copione nella ripresa, con Dovbyk al posto dell’uzbeko. Bravissimo anche in difesa.

Shomurodov 6 – Spazia sulla trequarti nerazzurra, crea confusione e non dà riferimenti agli avversari ed è encomiabile nel lavoro in pressing. Assist involontario a Soulè in occasione del gol partita. Dal 58′ Baldanzi 6 – L’impegno e la qualità c’è, manca ancora un po’ di sostanza.

Dovbyk 5 – Deludente. Oggi sarebbe dovuta essere la sua partita, vista la mole di palle gol create dalla squadra, ma lui fallisce tutte le occasioni avute. Dall’85’ El Shaarawy sv.

CLAUDIO RANIERI 8 – Giù il cappello davanti a Sir Claudio. 18esimo risultato utile consecutivo e tabù dei big match finalmente infranto. Azzecca l’undici iniziale, porta a casa una vittoria di prestigio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini