INZAGHI: “La Roma ha fatto una grande partita per batterci a San Siro. Nel secondo tempo avremmo meritato qualcosa in più”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è giocato questo pomeriggio a San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Cosa sta mancando all’Inter?

“È il calcio. Veniamo da tre sconfitte che fanno male questa settimana, ma la squadra oggi con grandissima lucidità ci ha provato e ci ha messo il cuore, e la gente lo ha visto. L’abbraccio dei tifosi dopo la sconfitta ci ha fatto piacere. Ci abbiamo provato nel secondo tempo, i giocatori danno sempre l’anima e avranno sempre la mia riconoscenza. Chiaramente sono tre sconfitte pesanti, non siamo abituati, tra calendario, assenze, rimesse laterali e rigori… Non dobbiamo parlare di questo ma guardare noi, cercare di analizzare e di recuperare energie, visto che tra due giorni saremo a Barcellona. Non serviva vederli ieri sera, andremo con tantissimo rispetto ma non paura”.

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

“Dovevamo essere migliori di squadra. Abbiamo fatto troppe pressioni individuali e non di squadra, la Roma ha creato qualche problema. Poi prendiamo il primo gol per un rimpallo dove la palla torna sui piedi di Soulé che è bravo, niente da dire. La Roma ha fatto una grande partita per vincere a San Siro. Nel secondo tempo ci abbiamo provato e avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni per mancanza di lucidità e dobbiamo ritrovarle perché ci sono altre partite sia in campionato che in Champions. La vittoria può darti energie migliori ma dobbiamo trovarle dentro di noi con la nostra gente, che ha capito cosa stanno facendo i ragazzi in questa stagione”.

Quale sarà il lavoro di questi tre giorni?

“Ritrovare energie sia fisiche che mentali, cercare di analizzare dove dovevamo fare meglio oggi, perché c’è sempre da migliorarsi. Il secondo tempo è stato fatto con grande generosità e per me parlare di altro sarebbe facile”.

Pavard e Thuram come stanno?

“Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, vedremo nei prossimi giorni. Anche questa non ci voleva, perché per noi è un giocatore importante e abbiamo dovuto fare un cambio che poi ci ha penalizzato”.