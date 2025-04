NDICKA: “Non mi piace difendere bassi, ma quando si deve fare si fa. Fallo su Bisseck? Per me non è rigore”

Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa a San Siro contro i nerazzurri.

Quanto vi siete divertiti oggi?

“Non è un piacere fare la difesa bassa, ma quando si deve fare si fa. Siamo tutti contenti, sono tre punti molto importanti per noi”.

Cosa è successo con Dumfries e con Bisseck? Grande rischio sul secondo episodio…

“Per me non è rigore. Anche lui fa la stessa cosa, è 50 e 50, io devo difendere, è marcatura a uomo e per me non è fallo”.

Angelino ti ha chiesto di cambiare quando è entrato Dumfries?

“Sì, il mister mi ha detto di cambiare perchè Dumfries è un po’ più alto di Angelino (ride, ndr)“.

Giochi sempre…

“Per me è un piacere, ora che è una partita a settimana è più facile…”