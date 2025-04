MANCINI: “Abbiamo fatto qualcosa di unico, non dobbiamo fermarci. Soulè? Conosciamo le sue qualità”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa a San Siro contro i nerazzurri.

Ve lo aspettavate un Soulé così?

“Ma sì! Sapevamo delle sue qualità. Abbiamo iniziato male tutti, poi ci sono stati tanti cambiamenti per lui, una grande piazza. Con Ranieri sta rifacendo quello che ha fatto lo scorso anno, in un palcoscenico importante. Sono molto contento per lui”.

State giocando così anche per regalare un bel finale a Ranieri?

“Noi pensiamo a queste partite per rimanere attaccati al treno Champions. Abbiamo fatto qualcosa di unico, a gennaio avevamo 23 punti. Non dobbiamo fermarci, ci godiamo queste ultime sfide dando il massimo”.