FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 3 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Echeverri, segnali social verso la Roma

Claudio Echeverri resta il primo obiettivo per l’attacco giallorosso e il talento argentino comincia a strizzare l’occhio in direzione della capitale, preferendo la Roma al Girona come destinazione per il suo prossimo futuro da giocatore. Ieri sera un indizio social: sotto un post dell’amico Soulé ha scritto “Top amico”, scatenando l’entusiasmo dei tifosi romanisti.

Ore 8:45 – Ndicka e Soulè non preoccupano

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni dei due giocatori usciti acciaccati dalla sfida contro il Lens: Ndicka sarà costretto a fermarsi (ma non ci si aspetta un lungo stop) per un problema muscolare, meno grave Soulè che è uscito precauzionalmente dopo una leggera distorsione alla caviglia. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Roma in Inghilterra, via al secondo ritiro

Dopo il successo nell’amichevole contro il Lens, la Roma è partita da Lille ed è atterrata in Inghilterra. La squadra ha raggiunto il centro sportivo di St. George’s Park, a Burton-upon-Trent, dove svolgerà la seconda e ultima parte del ritiro estivo. Il 6 agosto i giallorossi sfideranno l’Aston Villa, quindi il 9 giocheranno contro l’Everton per poi fare ritorno nella Capitale e prepararsi all’inizio del campionato.

