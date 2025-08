Roma, ora si punta ai prestiti: Massara resta a Trigoria e lavora sull’accoppiata Echeverri-Fabio Silva

Gian Piero Gasperini continua a modellare la Roma a sua immagine, ma per completare il quadro servono ancora rinforzi. Dopo gli arrivi di Ghilardi e Ferguson, ora tocca ai colpi “creativi”. Perché la strategia di Frederic Massara è chiara: dopo aver speso, è il momento di muoversi con intelligenza, puntando su prestiti con diritto di riscatto, per non zavorrare i conti e mantenere flessibilità sul mercato.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Claudio Echeverri. Classe 2006, talento purissimo cresciuto nel River Plate e ora di proprietà del Manchester City, è il profilo perfetto per Gasperini: rapido, tecnico, imprevedibile, capace di creare superiorità e rompere gli equilibri sulla trequarti. Insomma, un potenziale crack da plasmare.

Massara ha messo El Diablito in cima alla lista e da giorni tratta con il City per trovare la formula giusta. Gli inglesi spingono per un prestito secco, senza opzioni, ma la Roma ha fatto sapere di non essere interessata a fare da semplice vetrina. L’obiettivo è replicare il modello Ferguson: prestito con diritto di riscatto, eventualmente bilanciato da un controriscatto a favore dei Citizens.

È questo il nuovo asse del mercato romanista: operazioni a basso impatto iniziale, ma con margine di crescita tecnica e patrimoniale. Ecco perché Massara non ha seguito la squadra in ritiro in Inghilterra: è rimasto nella Capitale proprio per seguire da vicino trattative delicate come quella per Echeverri e Fabio Silva. Ai giallorossi piace infatti anche l’attaccante portoghese, che può essere un’alternativa interessante sia davanti che da seconda punta. Anche lui però interessa solo in prestito.

Tornando a Echeverri, sull’argentino resta vivo anche l’interesse del Girona, club del City Group, gradito a Guardiola. Ma la Roma conta su un fattore non secondario: la volontà del calciatore. Echeverri ha già espresso apprezzamento per la destinazione romana, e questo potrebbe fare la differenza nei prossimi giorni.

Fonti: Corriere della Sera / Il Romanista