Gasperini plasma la sua Roma

Il laboratorio è ancora aperto, del resto non è neanche un mese che ha spalancato le porte. Solo che il campionato si avvicina e Gasperini sa bene che deve (e vuole) partire subito forte, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Del resto, gli interpreti stanno arrivando pian piano, uno dietro l’altro (Ghilardi è l’ultimo della cinquina), ma Massara è pronto ad accontentarlo ancora. Prima ci sono da sistemare un po’ di cose, ad iniziare dall’attaccante sinistro, quello che Gasp vuole come sotto punta. Ed il nome che piace più di tutti è sempre quello di Claudio Echeverri, che preferisce il prestito alla Roma piuttosto che al Girona, ma con una differenza: che la Roma vuole un diritto di riscatto che gli spagnoli, invece, non chiedono al City.

E poi c’e un altro sudamericano, il paraguaiano Julio Enciso (con il contratto in scadenza), che il Brighton è disposto a dar via per una ventina di milioni. Poi però il Gasp va oltre, vuole anche un altro centrocampista (uno alla Rios, per intenderci) e possibilmente anche un altro difensore al posto di Kumbulla, che finora non lo ha convinto in pieno, soprattutto quando c’è da far salire la difesa e accorciare la squadra.

Sta cercando di portare i suoi concetti dentro Trigoria, ma soprattutto sta cercando di plasmare alcuni giocatori a sua immagine e somiglianza. Due di questi sono dei gioiellini, Koné e Soulé, su cui il tecnico giallorosso sta mettendo le mani in modo importante. Al francese, ad esempio, chiede di portare meno palla, di velocizzare il gioco, anche perché è proprio lì che il calcio gasperiniano deve ribaltare l’azione. A Soulé, invece, sta insegnando a giocare dentro il campo e non fuori. Non più con i piedi sulla linea del fallo laterale, ma con la testa e le idee di un trequartista vero, più che di un’ala.

In Inghilterra, nel ritiro che parte oggi e si concluderà il 9 a Liverpool, Gasperini vuole che la squadra si accorci sempre di più, quasi come una fisarmonica. E che gli esterni comincino ad andare davvero. Perché è vero che Angelino e Wesley devono ancora assorbire bene i suoi dettami, ma è ancora più vero che Rensch e Salah-Eddine non sembrano proprio essere pronti per il suo calcio.

