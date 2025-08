EL AYNAOUI: “Miglioriamo giorno dopo giorno. Devo correggere alcune cose ma sono sulla strada giusta”

Neil El Aynaoui ha parlato al termine dell’amichevole giocata dalla Roma sul campo del Lens. Queste le sue dichiarazioni.

Un’accoglienza particolare qui per te e una vittoria, come vi state trovando?

“Per me è sempre un piacere tornare qui, sono stati due anni molto belli. Riguardo alla vittoria e alla prestazione, stiamo migliorando giorno dopo giorno e speriamo di essere pronti per l’inizio della stagione”.

Che idea ti sei fatto in questi primi giorni, dove può arrivare questa Roma?

“Stiamo lavorando forte, adesso si tratta di prendere il ritmo gara e di mettere in pratica quello che il mister ci chiede, poi gli obiettivi arriveranno piano piano”.

Lo scorso anno hai segnato 8 gol, ti senti di poter promettere un numero di gol anche alla prima stagione a Roma?

“Lo spero ovviamente, anche se al Lens giocavo in un ruolo più offensivo. La cosa più importante è aiutare la squadra, se la squadra va bene la mia missione è compiuta”.

Speri di andare in Nazionale col Marocco?

“Ho giocato con la nazionale under, adesso il mio obiettivo è concentrarmi sul club. Poi quello che verrà lo vedremo in futuro”

Che cosa cambia giocare con Cristante o con Koné?

“Si tratta di adattarsi, sono profili diversi, il mister ci affida dei compiti ben chiari in campo”.

Che tipo di compiti ti chiede?

“Giocare il pallone, pressare, cercare di difendere ma in modo propositivo. Devo correggere qualcosa, ma sono sulla strada giusta”.

Sembravi un giocatore più verticale, ma stai giocando in orizzontale. È un momento di assestamento?

“Il mister chiede a noi centrocampisti di presidiare quella zona, di non perdere velocemente il pallone. Mi sto adattando, ma sto ascoltando le consegne del mister”.