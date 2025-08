LENS-ROMA 0-2: top e flop del match

E’ terminato da pochi minuti il quinto test amichevole giocato dalla Roma nel suo precampionato estivo sul campo dei francesi del Lens.

La partita si è conclusa con il punteggio di due a zero in favore dei capitolini: a segno Mancini nel primo tempo e Soulè nella ripresa.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

Indicazioni positive – Se con il Cannes non si erano viste le indicazioni positive notate a Kaiserslautern, oggi contro il Lens abbiamo avuto modo di riapprezzare una squadra che sta cercando di incarnare il più in fretta possibile il credo calcistico di Gasperini.

Bene i nuovi – Wesley, El Aynaoui e Ferguson sono partiti titolari e la loro prestazione è stata tutto sommato positiva. Il brasiliano ha corsa e qualità, il franco-marocchino ha dato sostanza e qualche bello strappo, l’irlandese stavolta non ha timbrato il cartellino ma è stato bravo a legare il gioco tra centrocampo e attacco. Diamogli tempo di crescere e integrarsi al meglio.

Soulè – Giocatore in grande crescita, iniziata nella seconda metà della scorsa stagione e proseguita in queste prime uscite. E’ sulla strada giusta per il salto di qualità.

Zero gol subiti – Nonostante qualche amnesia iniziale, anche oggi un clean sheet per Svilar e compagni che fa morale.

FLOP DEL MATCH

I primi cinque minuti – Partenza molle dei giallorossi, col Lens che nei primi cinque minuti di partita ha avuto due grosse occasioni per sbloccare subito il match.

Le poche occasioni create – La Roma ha tenuto bene il campo e rischiato poco, tolti i primissimi minuti di match, ma ha anche costruito molto poco dalle parti di Gurtner.

Gli infortuni di Ndicka e Soulè – Problema muscolare per l’ivoriano nel finale di primo tempo, distorsione alla caviglia per l’argentino: incrociamo le dita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini