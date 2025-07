FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 30 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Pisa-Roma, stadio in forse: ipotesi Cagliari

La gara tra Pisa e Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20.45 per la seconda giornata di Serie A, potrebbe disputarsi lontano dalla Toscana. A causa dei lavori di ristrutturazione della Cetilar Arena, il club nerazzurro sta valutando sedi alternative: tra queste spunta Cagliari. Il Pisa, con il supporto del Comune, è al lavoro per consegnare lo stadio in tempo utile, ma l’incertezza resta.

Ore 9:30 – Ferguson vola, Wesley e El Aynaoui titolari

La Roma si gode i suoi nuovi volti: Ferguson continua a brillare (già 5 gol in 2 gare) e sarà titolare per la terza volta consecutiva domani contro il Cannes (ore 18). Al suo fianco ci saranno anche Wesley, atteso da oltre cento tifosi all’alba di tre giorni fa, ed El Aynaoui, già integrato nel gruppo, soprattutto con NDicka e Koné. Intanto Dovbyk punta a mettersi alle spalle l’infiammazione tendinea: sta meglio ma partirà dalla panchina. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Verratti: “Mi intriga la Roma di Gasp”

Marco Verratti alla Gazzetta dello Sport parla del prossimo campionato di Serie A: “Mi intriga molto Gasperini con la Roma. Gasp ha edificato una cosa grandiosa con l’Atalanta. Allegri? Spero faccia bene col Milan che qui è seguitissimo. Come allenatore ho un debole per Sarri: ha il suo stile e certi principi mi ricordano Zeman. L’idea di comandare il gioco e soprattutto un merito: quello di far crescere i giocatori, la cosa più preziosa che un tecnico possa dare”.

