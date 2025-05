FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 16 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – “Papa Leone tifoso della Roma da sempre”

Ospite di Amore Giallorosso su T9, Padre Giuseppe Pagano ha confermato come Papa Leone XIV sia un vero tifoso della Roma: “E’ romanista de sempre. Forse ai laziali piacerà meno, ma è così”. Il legame con i colori giallorossi risalirebbe al 1983, anno dello Scudetto e del primo incontro tra i due. Curiosità: l’8 maggio 1983 la Roma fu campione d’Italia, l’8 maggio 2025 Prevost è diventato Papa. Coincidenze celesti.

Ore 9:10 – Gasperini incontra Percassi, al via le trattative per il rinnovo

C’è già stato ieri a pranzo un primo incontro tra Gian Piero Gasperini e l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi dove si è cominciato a parlare di rinnovo. A questo faccia a faccia ne seguiranno altri nei prossimi giorni. La Roma assiste interessata per capire quali saranno gli sviluppi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – Roma Primavera, oggi si chiude contro l’Atalanta

La Roma Primavera, guidata da mister Falsini, concluderà una stagione da protagonista assoluta con la sfida all’Atalanta in programma alle ore 14 (visibile su Sportitalia). Già prima di questa 38ª giornata i giallorossi si sono assicurati il primo posto in classifica e la semifinale contro la quarta classificata, cioè Fiorentina o Juve.

Ore 8:00 – Torino, Coco può recuperare per la Roma

Il Torino continua la preparazione in vista delle ultime due partite di campionato. Ancora allenamento differenziato per Njie, Pedersen, Sosa e Coco. L’attaccante svedese è appena rientrato dopo un lungo stop e potrebbe giocare uno spezzone contro i giallorossi. Pedersen e Sosa proseguono il recupero da un trauma facciale e da una distorsione alla caviglia, mentre Coco – operato alla mano sinistra pochi giorni fa – può recuperare in tempo per l’ultima giornata contro la Roma.

