Calciomercato Roma, Di Marzio: “Frattesi resta un obiettivo dei giallorossi. Anche Juve, Napoli e Atletico in corsa”

La Roma è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione e uno dei profili più seguiti resta ancora Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è da anni un obiettivo dei giallorossi e anche in questa sessione di mercato il club capitolino potrebbe provare a riportarlo a casa.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione dell’emittente televisiva, sulle tracce del calciatore classe ’99 ci sarebbero anche Juventus, Napoli e Atletico Madrid.

Non è una novità che la Roma abbia messo Frattesi nel mirino per rinforzare la mediana: ai nerazzurri interessava Pellegrini e si era parlato di un possibile scambio, ma l’infortunio del capitano rimescola le carte in tavola.

Fonte: Sky Sport