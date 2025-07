FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 17 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Capotondi: “Roma nel mio dna. Gasperini? Scelta interessante”

Cristiana Capotondi parla del suo legame con la Roma in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sono trasteverina, ho il giallo e il rosso nel dna. Ma dopo l’addio di Totti qualcosa è cambiato”. Su Gasperini: “Vedo progettualità, anche se De Rossi meritava più tempo. Ma forse per lui è meglio così”. (Gasport)

Ore 9:00 – Trigoria, allenamento solo al mattino

Gasperini prosegue il lavoro in ritiro tra doppie sedute e tanta corsa in campo. Oggi la squadra si allenerà soltanto di mattina, ma il tecnico sta valutando nel dettaglio ogni elemento della rosa per fornire altre indicazioni alla direzione sportiva dopo questa prima fase della pre-stagione. Per il momento, intanto, non sono previste amichevoli in questa prima settimana. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Nasce Pursuit Sports: Roma nel progetto globale dei Friedkin

La famiglia Friedkin lancia Pursuit Sports, nuova holding internazionale che riunirà Roma, Everton, Cannes e altri club. Alla guida c’è Dave Beeston. “Un passaggio fondamentale per investire nel successo a lungo termine dei nostri club”, ha spiegato Dan Friedkin. Il modello si ispira a quelli già affermati del City Football Group e del mondo Red Bull. (Corriere della Sera)

