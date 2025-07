CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 17 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:20 – Ferguson-Roma, intesa col Brighton a un passo

Sempre più vicino Evan Ferguson (21): nella notte c’è stata un’accelerata tra i due club e l’accordo…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 10:30 – Wesley, oggi la Roma prova il rilancio

Nella giornata odierna la Roma proverà a migliorare l’offerta per Wesley (21) con l’obiettivo di anticipare la concorrenza. Lo rivela Alfredo Pedullà su X. Per Di Marzio invece anche il Milan ha chiesto informazioni sul calciatore, ma i giallorossi restano avanti.

Ore 10:00 – Gollini verso la Cremonese: affare ai dettagli

Pierluigi Gollini (30) è sempre più vicino alla Cremonese con la formula del prestito. Il portiere saluterà la Roma dopo una sola stagione da secondo. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 9:40 – Interesse per Mouriño dell’Alaves: costa 10 milioni

La Roma segue Santiago Mouriño (23), difensore dell’Alaves con passaporto spagnolo. Su di lui anche Olympiacos e Valencia. Il prezzo si aggira sui 10 milioni. (Leggo)

Ore 9:15 – È fatta per Arena: due baby in Abruzzo

Colpo in prospettiva: preso il 2007 Antonio Arena (17) dal Pescara. In cambio, Plaia (19) e Graziani (20) vanno in Abruzzo con il 50% sulla futura rivendita a favore della Roma. (Il Tempo)

Ore 7:40 – Rios dice sì alla Roma: rifiutato lo Zenit

Richard Rios (25) ha scelto i giallorossi, rifiutando un’offerta più ricca dello Zenit dopo il colloquio con Gasperini. La Roma ha rilanciato: 28 milioni più 3 di bonus per convincere il Palmeiras. Ora si attende il via livera dei brasiliani.

Ore 7:15 – Ferguson, prestito con obbligo condizionato

Affare praticamente chiuso per Evan Ferguson (21): si va verso un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di 30 partecipazioni al gol tra reti e assist. (Leggo)

Ore 7:00 – Wesley in stand-by: si attende il via libera

Wesley (21) resta in attesa. La Roma ha dato priorità all’operazione Rios, rallentando momentaneamente la chiusura per il terzino brasiliano del Corinthians. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…