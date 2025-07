LIVE! Rios-Roma, Di Marzio: “Trattativa in stand-by, manca l’intesa. Vivi i contatti per El Aynaoui”

Giornata molto importante quella di oggi, giovedì 17 luglio, sul fronte Richard Rios. La Roma sta spingendo forte con il Palmeiras per chiudere l’affare e regalare a Gasperini il primo rinforzo a centrocampo.

Ieri Massara ha alzato l’offerta a 27 milioni più 3 di bonus, avvicinando sensibilmente le richieste dei brasiliani. Oggi si attende una risposta definitiva: c’è ottimismo, tanto che secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe già preallertato il Campus Biomedico per le visite mediche del giocatore nel corso del prossimo fine settimana.

Seguiremo dunque con un live tutti gli sviluppi di questa intensa trattativa, arrivata forse alle sue battute finali.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 – Momentaneamente l’operazione Rios è in standby, e l’intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta nonostante oggi – 17 luglio – sia stata una giornata di importanti trattative. Proprio per questo motivo nel pomeriggio i giallorossi hanno tenuto vivi i contatti con il Lens per El Aynaoui, che rappresenta la pista parallela al colombiano del Palmeiras. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Secondo le informazioni in possesso del giornalista Simone Valdarchi de Il Romanista, la Roma si è avvicinata ai 30 milioni richiesti dal Pameiras e i due club in queste ore stanno cercando il punto di incontro fra parte fissa e bonus. Fiducia e a Trigoria: Massara vuole regalare il centrocampista a Gasperini ma senza partecipare ad aste.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 – La Roma è chiamata a fare in fretta per Richard Rios. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Palmeiras e starebbe valutando un’offerta da circa 30 milioni di sterline per anticipare la concorrenza. La buona notizia per il club capitolino è che Rios, nonostante il forte interesse dalla Premier League, avrebbe espresso la preferenza per un trasferimento a Trigoria.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo Gianluca Di Marzio la Roma non si sarebbe spinta oltre i 25 milioni di euro per Rios e non intende andare oltre quella cifra per il colombiano. “I dialoghi sono continui ma non si trova l’accordo. E’ un dentro o fuori“, scrive il giornalista di Sky Sport.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà su X, nella notte ci sono stati nuovi e positivi contatti tra la Roma e il Palmeiras per Rios. I giallorossi aspettano ora il via libera entro le 16 di oggi dopo il rilancio di ieri.

#Rios–#Roma contatti positivi nella notte. I giallorossi aspettano il placet entro le 16 italiane. Hanno migliorato offerta, il #Palmeiras ha ottenuto la cifra che voleva. Adesso la Roma vuole il via libera https://t.co/guVwHJjx7m — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 17, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 8:55 – Rios potrebbe aver vestito la maglia del Verdao per l’ultima volta ieri notte: il centrocampista ha pubblicato su Instagram una storia dal significato criptico, accompagnata dalla canzone “Gratidao” (“Gratitudine”, ndr) di L7nnon. La scelta del brano non sembra casuale, dato che utilizzò proprio questa colonna sonora nel video in cui salutò il Guarani prima di trasferirsi proprio al Palmeiras.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…