FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:00 – Roma, ultima amichevole contro il Neom a Frosinone

La Roma giocherà a Frosinone l’ultima amichevole prima del via con il campionato, previsto il 23 agosto con la sfida al Bologna. I giallorossi, vista l’impossibilità di giocare allo Stadio Olimpico, alle prese con i lavori di sistemazione del manto erboso dopo la lunga serie di concerti, affronteranno allo Stirpe il Neom SC, squadra araba allenata da Galtier. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Ferguson verso il rientro

Gasperini detta il ritmo e non fa sconti: il tecnico ha già imposto regole chiare e massimo impegno a Trigoria. Intanto Ferguson, a riposo contro l’Aston Villa per un affaticamento alla coscia, potrebbe tornare già oggi in gruppo. Ancora fermi Dybala e N’Dicka.

Ore 8:20 – Contrattempo aereo per Ranieri

Contrattempo per Claudio Ranieri: il senior advisor doveva essere presente sugli spalti per assistere alla partita contro l’Aston Villa, ma l’aeroporto di Birmingham nel primo pomeriggio è stato temporaneamente chiuso per via di un incidente che ha coinvolto un aereo privato, costretto ad un atterraggio d’emergenza senza carrello. Il consulente dei Friedkin è stato quindi «dirottato» sull’aeroporto di Manchester, non riuscendo ad arrivare in tempo per la partita, raggiungendo la squadra direttamente nella sede del ritiro. (Il Tempo)

