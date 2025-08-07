Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Eguinaldo: le ultime

La Roma sta pensando a delle alternative a Claudio Echeverri, per il quale non si sblocca la trattativa in corso con il Manchester City.
Per questo motivo Massara sta cominciando a muoversi in altre direzioni. Una di queste, riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X, è la pista che porta al brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk.
L’esterno 20enne del club ucraino piace al ds per le caratteristiche tecniche: Eguinaldo è un esterno di piede destro molto tecnico e veloce, che fa della rapidità e del dribbling le sue armi migliori. Secondo quanto riferiva questa mattina, il brasiliano può essere acquistato per circa 15 milioni di euro.
altro giro altro nome mah
Almeno ha un nome pronunciabile
Eguinaldo? Se davvero corre così tanto, speriamo almeno che co’ 15 milioni nun ce scappa pure lui come Rios prima de firmà… 🫣
Non vedo un filo logico in questa sessione di calciomercato. ma magari è colpa mia .La mano destra continua a non sapere cosa fa la sinistra. Mi dispiace per mister Gasperini che ritengo un ottimo tecnico . Passare dai Percassi ai Friedkin è stato però un vero e proprio suicidio calcistico . Non rimane che incrociare le dita in assenza di una società valida e capace . Altro da tifoso non posso fare…
Ma, scherzi e ironia a parte, Biafora che percentuale statistica di previsioni/voci di mercato ha, almeno quest’anno?
Chiedo…
e allora muoviamoci….ci serve uno che va a mille sulle fasce e ieri Elsha e Baldanzi li ho visti proprio giu’. Oltre Soule vedo poca fantasia e zero velocita’
il problema è che ad un club come il City puoi strapparlo solo con prestito secco e stop!quindi se la Roma non ha più soldi x andare a pagare cash un altro profilo..prenda l argentino alle condizioni del club inglese!intanto x un anno ce l hai e può fare comodo alla causa!in alternativa si faccia vero scouting alla Sabatini (e Massara oltretutto viene da quella scuola) andando a scovare giocatori ancora sconosciuti ma dal possibile potenziale.
Spero che non sia la soluzione da cerino in mano.
Ce l’avevano detto che sarebbe stato un anno difficile, e quindi non è una sorpresa. Mi limito a dire che un mercato in cui si puntano degli obiettivi e poi si è costretti a virare sui piani B o C certificherebbe che “anche quest’anno si vince l’anno prossimo”, e onestamente, vedendo che perfino il napoli vince uno scudetto dopo l’altro, questa cosa è troppo dura da mandar giù. Speriamo che qualche colpo di genio (e di cu#*) nei saldi di fine mercato possa regalarci qualche emozione a sorpresa.
Espertissimi su tal Eguinaldo de Sousa Lemos, che dopo accurato controllo su youtube giurano sul suo potenziale devastante, ne abbiamo?
Ah, ‘sto tizio è valutato 4M, ma cedibile per non meno di 15+bonus.
Forse anche 20, ma solo perchè siamo noi.
Niente di che , Nene’ di un’altra categoria…
Serve un’ ALA che dimostri di saper segnare molto. Questo individuo 9 gol in tante partite. Servono CAMPIONI certi, non bidoni possibili.
Approvo e resto fiducioso sulla linea verde, ma 1 o 2 giocatori nuovi con un po’ di esperienza in quei ruoli scoperti mi piacerebbe averli. Capisco i costi più elevati, ma se si azzeccassero, farebbero fare quel salto di qualità ora, non tra un paio d’anni.
