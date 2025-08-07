Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Eguinaldo: le ultime

La Roma sta pensando a delle alternative a Claudio Echeverri, per il quale non si sblocca la trattativa in corso con il Manchester City.

Per questo motivo Massara sta cominciando a muoversi in altre direzioni. Una di queste, riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X, è la pista che porta al brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk.

L’esterno 20enne del club ucraino piace al ds per le caratteristiche tecniche: Eguinaldo è un esterno di piede destro molto tecnico e veloce, che fa della rapidità e del dribbling le sue armi migliori. Secondo quanto riferiva questa mattina, il brasiliano può essere acquistato per circa 15 milioni di euro.