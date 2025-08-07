CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 7 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:10 – Dalla Polonia: fatta per Ziolkowski, oggi ultimo match

La Roma sta per chiudere l’acquisto di Jan Ziółkowski (20). Secondo il giornalista polacco giornalista Tomasz Włodarczyk, c’è l’intesa totale con il Legia Varsavia: 6 milioni più 1,5 di bonus e percentuale sulla rivendita. Il difensore classe 2004 firmerà fino al 2030. Possibile ultimo saluto stasera in campo contro l’AEK Larnaca prima dello sbarco nella Capitale.

Ore 11:00 – Krstovic in pole se parte Dovbyk

Il montenegrino Nikola Krstovic (25) resta il nome caldo nel caso di partenza di Dovbyk. Si allontana invece Fabio Silva (23), sul quale c’è il forte pressing del Borussia Dortmund. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Non si sblocca Echeverri, resistono le alternative

Non si è sbloccato l’affare Claudio Echeverri (19), col City che non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Situazione di stallo, Massara non perde di vista Nene Dorgeles (22) e il brasiliano Eguinaldo (20) dello Schakhtar. (Corriere della Sera)

Ore 10:30 – Sirene inglesi per Pellegrini

Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini (29). Il contratto scade nel 2026 e non ci sono stati contatti per il rinnovo del contratto. Il Bournemouth di Tiago Pinto ha chiesto informazioni, ma l’ingaggio per il momento rappresenta un ostacolo insormontabile. Su di lui anche il Crystal Palace. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Affare Ziolkowski in dirittura di arrivo

Jan Ziolkowski (20) sarà il sesto acquisto giallorosso. L’accordo è praticamente fatto, il difensore centrale polacco ha rifiutato sia l’Udinese dell’ex allenatore Runjaic, sia il Borussia Moenchengladbach, che ha provato ad inserirsi in extremis. La Roma girerà ai polacchi 6 milioni di euro più 1,5 di bonus. Manca qualche piccolo dettaglio, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…