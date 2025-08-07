LIVE! Calciomercato, è fatta per Ziolkowski alla Roma: al Legia 6 milioni più 1,5 di bonus. Fallito il tentativo di inserimento di due club

Jan Ziolkowsi è a un passo dalla Roma. I giallorossi sono vicini a mettere a segno un colpo in prospettiva per rinforzare la difesa. Il difensore polacco, riferiscono sia Gianluca Di Marzio che Fabrizio Romano in questi minuti, sta per diventare giallorosso dopo gli arrivi di Ferguson, El Aynaoui, Vasquez, Ghilardi e Wesley.

Stando alle informazioni in possesso di Romano, altri due club avrebbero provato a inserirsi su Ziolkowski, ma il calciatore ha voluto fortemente il trasferimento nella Capitale.

Gli accordi stanno per essere ratificati, ormai è solo questione di tempo, ma Ziolkowski può essere considerato un nuovo acquisto di questo mercato targato Massara.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 19:45 – Jan Ziolkowski è un nuovo difensore della Roma. Lo scrive Angelo Mangiante di Sky Sport su X. Accordo totale raggiunto col Legia Varsavia per 6 milioni più 1,5 di bonus. Contratto fino al 2030 per il calciatore. Ora la priorità massima di Massara si sposta in attacco: un esterno sinistro e un centravanti sono i rinforzi nel mirino del ds.

