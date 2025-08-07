GASPERINI: “Vogliamo fare felici i tifosi, spero ci vorrà meno tempo possibile. Sono arrivati giovani con esperienze importanti. Mercato? Ora si entra nel momento più caldo”

Gian Piero Gasperini parla ai microfoni di Sky Sport e fa il punto sul suo lavoro alla Roma: “Un mese qui? Abbiamo già fatto tante cose insieme. Obiettivo importante è acquisire credibilità e far felici i tifosi. Il tempo che ci vorrà spero sia il più breve possibile”.

L’allenatore della Roma ha poi aggiunto sul mercato: “Bisogna guardare quello che è stato fatto finora: sono arrivati tutti ragazzi giovani che hanno già avuto delle esperienze importanti. Fabio Silva? Non l’ho sentito, mi concentro sugli allenamenti. In questo momento si entra nel periodo più caldo del mercato.

Sulla scelta della Roma e il progetto basato sui giovani: “Il progetto che mi avevano proposto all’inizio mi ha dato grande entusiasmo. Quando ti rivolgi a un altro tipo di mercato hanno magari altri costi, un’altra età, e in prospettiva possono essere meno efficaci. Questo è lo stimolo forte per farmi dire “se lo faccio anche a Roma, è straordinario” La decisione di venire qui è stata presa all’ultima partita che ho fatto con l’Atalanta”.

Sulla coesistenza Dybala-Soulé: “I due giocatori possono coesistere: è vero che entrambi sono mancini, quando uno ha delle qualità può giocare ovunque. Capitano? Tutti possono farlo. In una squadra i potenziali capitani devono essere sempre di più e per farlo devono avere i requisiti”.

Fonte: Sky Sport

