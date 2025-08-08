Gasperini aspetta la sua vera Roma

Come si fa a dire che la squadra sia corta in difesa? In rosa ci sono, al momento, per quanto riguarda i centrali Celik, Ghilardi, Mancini, Kumbulla, Ndicka ed Hermoso. Due per ruolo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Completa? Sì, rinforzata? No. Perché Kumbulla non convince Gasp, pur avendone avuto la possibilità di farlo in questo mese scarso di preparazione e sei amichevoli giocate; Hermoso un po’ meglio, ma l’altra sera ha mostrato qualche limite. Diciamo che in teoria, mancherebbero, per fare il salto di qualità, un altro centrale e, forse, un vice Ndicka.

Sugli esterni, più o meno stesso discorso. Wesley è in difficoltà e ci si augura sia una questione passeggera, al suo fianco Rensch, che non è proprio l’esterno ideale di Gasp. Stesso dicasi per l’altra fascia, dove Angeliño – che in pratica era stato venduto a giugno – al momento corre da solo e Gasp considera poco il suo vice, Salah Eddine e contro l’Aston Villa al suo posto è entrato Reale. Fasce corte? No, numericamente ci siamo: due da una parte e due dall’altra. Gasp soddisfatto della loro qualità? No, si aspetta un salto.

In mezzo, facendo i conti della serva, sono partiti due calciatori, Gourna e Paredes, ne è arrivato uno, El Aynaoui che, con Cristante, Koné e Pisilli, vanno a completare la mediana. E’ vero che con Ranieri c’erano tre centrocampisti e oggi ne giocano due, ma diciamo che anche qui, per quanto riguarda la qualità si possono fare dei ragionamenti e si possono porre dei quesiti. 1) Koné è il centrocampista ideale per Gasp? Pisilli viene considerato un mediano puro o un trequartista (ruolo in cui è stato provato più spesso)? Gian Piero ci dirà.

In attacco non ci sono dubbi, manca un esterno alto. E anche qui, non per non essere corti, ma per esche ci sono, e sono tanti, non bastano per i grandi obiettivi. A destra della trequarti ce ne sono due, Dybala, fermo ai box, e Soulé; a sinistra altrettanti, El Shaarawy più Baldanzi e Pellegrini, in mezzo pure abbiamo una coppia, Dovbyk e Ferguson. […] Serve (almeno) un esterno dallo spunto, come Soulé. Echeverri o Eguinaldo sarebbero quelli giusti per Gasp, giovani e di talento.

Gasp è stato chiaro: il reparto offensivo fa la fortuna delle squadre e la Roma in questo senso è ancora indietro. Completa sì, ma poi vai a capire se l’essere numericamente a posto ha lo stesso significato di essere qualitativamente a posto. Gasp la risposta ce l’ha e non l’ha nascosta. E aspetta la vera Roma.

Fonte: Il Messaggero